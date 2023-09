La reconduction du PDG de TotalEnergies est hautement probable

La stabilité est préférable en période de crise de l’énergie. Le conseil d’administration de TotalEnergies a manifestement tenu ce raisonnement en réaffirmant jeudi sa confiance dans la stratégie multi-énergies mise en œuvre par le groupe français. Dans un communiqué publié jeudi après la clôture de la Bourse parisienne, cette instance a également jugé opportun «de veiller à la continuité de la gouvernance et du leadership» de l’entreprise.

Grâce au recentrage du portefeuille pétrolier et gazier sur des actifs et projets à point mort bas et à faibles émissions de gaz à effet de serre et à la diversification dans l’électricité, notamment renouvelable, au travers d’une stratégie intégrée de la production au client, les membres du conseil d’administration estiment que l’énergéticien se trouve dans une position très favorable pour tirer parti de l’évolution des marchés et prix de l’énergie.

Jacques Aschenbroich devrait rester administrateur référent

A l’issue de son séminaire annuel, le conseil d’administration considère ainsi qu’il est «hautement souhaitable» que l’actuel PDG, Patrick Pouyanné, âgé de 60 ans, «poursuive le développement de cette stratégie à la tête de l’entreprise». Les statuts prévoient un âge limite de 67 ans pour exercer la fonction de directeur général et de 70 ans pour celle de président. Le conseil proposera donc à l’assemblée générale prévue en mai 2024 de reconduire Patrick Pouyanné dans ses fonctions actuelles. Il entamera ainsi son quatrième mandat. «Dans le cadre de la gouvernance équilibrée mise en œuvre depuis 2015, [le conseil] a également décidé à l’unanimité que sera proposé le renouvellement du mandat de Jacques Aschenbroich qui occupe la fonction d’administrateur référent depuis mai 2023», ajoute le communiqué. Ce dernier est l’ancien PDG de l’équipementier automobile Valeo.

«Depuis dix ans, Patrick a fait un excellent travail pour piloter TotalEnergies dans un environnement complexe, délivrer des résultats financiers extrêmement solides, et engager la Compagnie dans la transition énergétique plus rapidement et résolument que ses pairs», a commenté Jacques Aschenbroich, cité dans le communiqué. La stratégie mise en œuvre par le groupe fera l’objet d’une présentation aux investisseurs le 27 septembre prochain.