Valeo tourne la page Aschenbroich et ancre la place de Bpifrance dans sa gouvernance

Cette fois, le chapitre Jacques Aschenbroich s’achève bel et bien chez Valeo. L’équipementier automobile a annoncé jeudi soir le départ de son ancien PDG qui occupait depuis fin janvier 2022 le seul fauteuil de président. A la tête du groupe de 2009 à 2022, il avait transmis en début d’année, au terme d’une transition en bon ordre, la direction générale à Christophe Périllat.

Gilles Michel, pensionnaire du conseil de Valeo depuis 2018, administrateur référent entre 2019 et 2022, lui succède à la présidence. Ancien de PSA et de Saint-Gobain, cet X-Ensae avait pris la direction générale du Fonds stratégique d’investissement (FSI) à sa création en 2008, avant de diriger puis de présider Imerys de 2010 à 2019. Pour sa nouvelle fonction, il bénéficiera en 2023 d’une rémunération fixe annuelle de 360.000 euros, sensiblement inférieure aux 825.000 euros accordés à Jacques Aschenbroich, une enveloppe qui intégrait sa rémunération de directeur général jusqu’au 26 janvier. L’ex-homme fort de Valeo, qui est toujours en phase d’acquisition de 119.901 actions de performance au titre des plans 2022 et 2021, deviendra président d’honneur de l’équipementier, une fonction honorifique mais loin d’être symbolique pour un groupe qu’il a profondément contribué à transformer.

Fonctions dissociées

Ce passage de témoin à la tête de l’équipement automobile n’est pas une surprise. Depuis l’octroi au printemps 2022 à Jacques Aschenbroich de la présidence d’Orange, officialisée par l’assemblée générale de l’opérateur télécom historique le 19 mai 2022, il était acquis que cette double présidence chez Orange et Valeo serait éphémère.

Toutefois, le choix de ne pas reconstituer l’unité du pouvoir dans les seules mains de Christophe Perillat ne manquera pas de nourrir quelques questions. Dix mois après sa prise de fonctions, il est sans doute encore trop tôt pour mesurer l’efficacité du plan «Move Up», mais Valeo n’a clairement pas la tâche facile dans sa mise en œuvre. L’inflation, les hoquets du marché automobile et les effets de la guerre russo-ukrainienne alimentent les questions sur la trajectoire de rentabilité et la réduction du levier du bilan. De plus, aucune avancée sur le plan de 500 millions d’euros de cessions d’actifs non stratégique n’a encore été constatée. Le parcours boursier reflète ces doutes, avec une action en recul de 31% depuis sa prise de fonctions, quand le compartiment automobile européen lâche 18% sur la période.

Deux administrateurs cooptés

Deux administrateurs sont par ailleurs cooptés par le conseil d’administration. Stéphanie Frachet, qui vient de rejoindre la plateforme d’investissement Capza, est désignée en tant qu’administratrice indépendante. Elle était toutefois déjà pensionnaire du conseil de Valeo depuis trois ans, mais en tant que représentante de Bpifrance Participations - lointaine héritière du FSI - qui détient 5,19% du capital au pointage du 24 février 2022.

Alexandre Ossola est également coopté pour la remplacer pour le compte de la banque publique. Avec Bruno Bézard, ancien de Bercy et administrateur depuis 2017, et désormais Gilles Michel, l’influence de la sphère publique n’aura sans doute jamais été aussi sensible chez Valeo. D’autres actionnaires émergent à plus de 5% des parts, notamment Groupe industriel Marcel Dassault (GIMD, avec 5,04% des parts, à fin février), Harris Associates (5,11%) et BlackRock (5,16%). Quant au Fonds stratégique de participations (FSP), le véhicule d’investissement des assureurs français dans les ETI tricolores, il détenait 5,01%.