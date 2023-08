La note de crédit de Casino est placée en «défaut limité» par Moody’s

L'Agefi

Goldman Sachs Asset Management s’est adjoint les services de Teresa Mattamouros en tant que managing director pour l’activité d’investissements en infrastructures. Elle est présentée comme une sécialiste des questions d'énergie et a travaillé cette matière notamment dans des sociétés de capital investissement comme EQT Partners et SCF Partners. Elle est aussi passée par Goldman Sachs et Morgan Stanley dans le passé au sein de leur activité de banque d’investissement.