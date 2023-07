Le choix de la raison s’impose chez Casino

En janvier 2021, Bruno Le Maire avait bouté le Canadien Alimentation Couche-Tard hors de France. L’intérêt du distributeur québécois pour Carrefour ne menaçait rien moins que la souveraineté alimentaire du pays et l’approvisionnement de la population en pâtes et en yaourts. Trente mois plus tard, une autre enseigne bien connue des Français, Casino, pourrait tomber dans les mains de l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky sans que la puissance publique y trouve à redire – et c’est tant mieux. La situation financière désespérée du groupe l’impose. En s’abstenant prudemment de marquer sa préférence pour le projet franco-français et concurrent du trio Niel-Pigasse-Zaouri (3F), finalement retiré ce week-end, la puissance publique a fait prévaloir la raison industrielle et financière dans ce dossier miné.

Actionnaire de Fnac Darty, de nombreux médias et bientôt d’Editis, le francophile Daniel Kretinsky n’est certes plus un inconnu à Paris. Et pour établir son offre, le milliardaire s’est allié à Marc Ladreit de Lacharrière, une figure de la place financière. Son projet, surtout, est celui qui s’attaque le plus frontalement au surendettement de Casino et au «cercle vicieux» qui accable l’entreprise, selon les termes de Daniel Kretinsky. «La pression financière exercée par la dette a poussé à augmenter les prix dans des magasins dont la tenue ne justifiait pas des prix élevés. Il a manqué d’argent pour l’investissement et l’innovation. La pression énorme sur le besoin en fonds de roulement n’aide pas à négocier les meilleurs prix avec les fournisseurs», résume l’homme d’affaires tchèque dans un entretien aux Echos.

Les administrateurs indépendants du distributeur et le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), réunis le 17 juillet, ont désormais les cartes en main. Légèrement amendée pour que davantage de créanciers, dont le hedge fund Attestor, lui apportent leur soutien, l’offre Kretinsky-Lacharrière ramènerait la dette nette d’environ 7 milliards d’euros à 1,5 milliard. Elle rince les actionnaires, notamment le premier d’entre eux, Jean-Charles Naouri. Elle prévoit la conversion complète en actions des créanciers non sécurisés (3,5 milliards d’euros), mais aussi celle des créanciers sécurisés à hauteur de 1,3 milliard, ainsi qu’une injection d’argent frais de 1,2 milliard. En comparaison, le trio Niel-Pigasse-Zouari, qui a dénoncé le 16 juillet un processus «biaisé» avant de retirer son offre, prévoyait une mise de fonds propres inférieure et laissait l’entreprise bien plus endettée.

Le feu vert à l’option Kretinsky, attendu d’ici à l’échéance fixée au 27 juillet avec les créanciers, marque la fin d’un certain capitalisme de connivence dans le dossier Casino. Mais une fin bien trop tardive qui aura vu dans l’intervalle le distributeur vendre 10 milliards d’euros d’actifs sans régler ses problèmes. Le fonds Muddy Waters avait pourtant tiré la sonnette d’alarme dès fin 2015 au sujet de la dette excessive du distributeur et de sa holding de contrôle, Rallye, aux mains de Jean-Charles Naouri. La réponse de la place financière de Paris, qui ne sort pas grandie de cet épisode, a été de faire bloc autour de l’un des siens. Jean-Charles Naouri, artisan de la modernisation des marchés financiers en France, est aussi impressionnant intellectuellement qu’intimidant dans les affaires. Les vendeurs à découvert ont été conspués. Casino n’expliquait-il pas encore, ces derniers jours, que les short sellers sont à la source de tous ses maux, alors que l’entreprise brûle du cash depuis cinq ans ? C’est seulement fin juin que l’Autorité des marchés financiers a pointé du doigt la communication financière de Rallye pour des faits remontant à 2018. «Les banques ont longtemps soutenu Jean-Charles Naouri comme jamais elles ne l’auraient fait avec une autre entreprise dans la même situation financière», ajoute un banquier d’affaires. La plupart ont fini par vendre leurs créances à des hedge funds.

L’Etat garde son mot à dire

Si l’heure du déni est passée, la gestion du dossier Casino – comme celle d’Orpea, l’autre sinistre majeur de 2023 – revêt encore des caractéristiques bien françaises. L’avocate Sophie Vermeille, qui représentait Muddy Waters dans cette affaire, ne décolère pas : «A cause d’une erreur dans le texte de l’ordonnance de 2021 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, Jean-Charles Naouri conserve le monopole de présentation du plan de sauvegarde alors qu’il est en situation de conflit d’intérêt du fait de sa situation d’actionnaire et de dirigeant du débiteur. Il est donc en mesure de choisir l’offre qui l’avantage le plus à titre personnel.» Daniel Kretinsky évoque d’ailleurs un rôle non exécutif pour l’actuel patron du groupe : «Jean-Charles a une connaissance formidable du métier, ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de son expérience. Pour les analystes crédit de Spread Research, «les droits des créanciers seraient mieux pris en compte dans un processus de restructuration traditionnel, plutôt que dans une conciliation».

Quant à l’Etat, à défaut de faire vibrer la corde souverainiste, il garde son mot à dire. Ne serait-ce qu’en tant que créancier super-senior, puisqu’il a accepté de reporter le paiement de 300 millions d’euros de dettes fiscales et sociales. En profitera-t-il pour exiger du repreneur des engagements industriels qui menaceraient, à terme, la nouvelle équation financière du groupe ? On pense au maintien des 3.000 emplois au siège stéphanois du distributeur, mais plus encore au sort des hypermarchés et supermarchés Casino, en perte. Or, la dégradation de l’activité du distributeur ne supporte pas la demi-mesure: en l’espace de trois semaines, il vient de dégrader de 440 millions à moins de 300 millions d’euros sa prévision d’excédent brut d’exploitation (Ebitda après loyers) pour 2023. Même avec une offre mieux-disante que celle de 3F, Daniel Kretinsky n’est pas au bout de ses peines.