La fin de l’âge d’or pour le streaming vidéo

Fini, l’âge d’or des «streamers». Il y a un peu plus d’un an, Netflix, le pionnier de la vidéo à la demande sur abonnement (SVoD), connaissait la première perte d’abonnés de son histoire, et une chute fulgurante de 37% de son cours de Bourse dans la foulée, le 20 avril 2022 – preuve du degré d’exigence que suscitait désormais le groupe de Reed Hastings. Cette sévère correction sur la valeur Netflix n’est pas restée isolée, s’étendant à l’ensemble du secteur du streaming vidéo.

Ce brutal retour de bâton marquait aussi la fin de la période de grâce liée aux confinements en 2020-2021, associée au télétravail, qui avait porté au sommet les services numériques. La faute, aussi, à une conjoncture économique dégradée durant l’année 2022 – avec les effets de la pandémie, puis de la guerre en Ukraine, puis de l’inflation – qui a fait chuter les cours de Bourse des groupes technologiques.



Grève des scénaristes

Dans ce contexte très agité, les «streamers» sont aussi confrontés à la grève des scénaristes à Hollywood, depuis début mai. Ces derniers se sont mis à l’arrêt à l’appel de leur syndicat, après l’échec des négociations entre les patrons, la Writers Guild of America (WGA) – le puissant syndicat qui représente 11.500 plumes de l’industrie audiovisuelle – et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui défend les intérêts de 300 producteurs et des grands studios. Ils réclament auprès des studios, des chaînes et des plateformes une meilleure rémunération, des droits d’auteur renforcés et des garanties face à l’usage de l’intelligence artificielle.

Les acteurs du streaming vidéo sont bien les premiers dans le viseur, eux qui bouleversent un modèle économique installé : on leur reproche de resserrer les coûts, en interrompant souvent une série au bout d’une ou deux saisons, ou en réduisant une saison à 8 ou 9 épisodes – contre 20 à 22 épisodes autrefois, qui étaient diffusés sur des années. Ce qui assurait aux auteurs de pouvoir toucher des revenus réguliers et de percevoir d’importants droits d’auteur (residuals) pour chaque diffusion, ou si la série était rachetée par une autre chaîne.

Les plateformes, elles, cassent ce système en privilégiant le paiement en amont d’honoraires à leurs scénaristes pour ne plus rien leur devoir en aval. Et conservent pour elles la plupart des droits d’auteur et droits dérivés.

Plateformes de streaming vs vieil Hollywood

Ce conflit social sans précédent à Hollywood cristallise les relations complexes entre les plateformes de streaming et une industrie centenaire du cinéma.

Netflix avait déjà bouleversé cet écosystème en 2013, en publiant sur sa plateforme l’ensemble de la première saison de House of Cards le même jour, renversant l’ordre séculaire des diffusions hebdomadaires d’épisodes. Le binge-watching était né. Ensuite, la société, cotée depuis 2002, s’est lancée dans une frénésie de dépenses. Wall Street a traité Netflix non pas comme le prochain HBO mais plutôt comme le prochain Tesla, ignorant le facteur profit pour se concentrer sur la croissance. Conséquence : la capitalisation boursière de Netflix est passée de 20 milliards de dollars en 2019 à 60 milliards, puis 100 milliards, 300 milliards lors du «sommet» boursier de la pandémie, et 194 milliards de dollars à ce jour.

Tout le monde s’est incliné devant ce qui semblait être l’inévitable – même la marque la plus légendaire du divertissement. En 2017, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré aux investisseurs qu’il retirerait les films et les émissions de son entreprise de Netflix, mettant fin à un accord de licence lucratif, pour lancer son propre service de streaming. AT&T (qui possédait alors HBO et Warner Bros) et Comcast (qui possède NBCUniversal) ont fait de même. Ils ont volontairement sacrifié des centaines de millions de dollars de revenus, en même temps qu’ils brûlaient des milliards de cash pour faire des émissions pour leurs nouvelles plateformes de streaming vidéo. Puis le Covid-19 a encore accru la valeur de ces entreprises.



Resserrer les dépenses

Et depuis ? Netflix a resserré la vis dans ses dépenses et s’est quelque peu rétabli. Il a vu son bénéfice net annuel baisser de 12%, à 4,5 milliards de dollars (4,13 milliards d’euros) fin 2022. Et s’il a engrangé de nouveaux abonnements, fin avril 2023 il refusait pour la première fois de fournir des prévisions sur le nombre d’abonnés attendus pour l’ensemble de l’exercice. Et, comme Disney, Netflix affiche une dette importante, de plus de 14 milliards de dollars. Or, il investit en moyenne 17 milliards de dollars par an pour financer ses productions originales.

La firme au «N» rouge a dû recentrer ses investissements face à la concurrence, qui n’hésite pas à débourser des centaines de millions de dollars chaque saison – comme Amazon avec sa série dérivée du Seigneur des Anneaux. Sa liste de programmation 2023, nettement plus mince que celle de l’année précédente, montre également la concentration continue de la société sur la création de plus de programmes pour les marchés locaux. De quoi réduire la place offerte aux grandes productions hollywoodiennes qui pouvaient prétendre à des récompenses, comme les Oscars.

Disney souffre aussi. En novembre 2022, il doit faire revenir aux manettes, en catastrophe, Bob Iger, son emblématique PDG de 2005 à 2020, après avoir annoncé des résultats trimestriels en deçà des attentes de Wall Street, et 1,5 milliard de dollars de pertes sur le streaming vidéo. De fait, la firme de Burbank (Californie) a vu ses profits s’effondrer, passant de 11 milliards de dollars avant la pandémie à 3,5 milliards à fin 2022.

Ce printemps, Netflix a annoncé qu’il allait envoyer son dernier DVD à son dernier client en septembre 2023. Entre-temps, il est devenu le pionnier du visionnage de vidéos en ligne – le streaming –, obligeant des géants de l’audiovisuel à le copier dans ce mode de distribution. Mais les investisseurs attendent désormais de Netflix et consorts qu’ils innovent. Pour les rassurer, Netflix a vendu dès 2022 le développement des abonnements partagés et l’introduction de la publicité dans ses abonnements, pour continuer à grandir.

