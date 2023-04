Il faut sécuriser les outils d’intéressement des dirigeants

Emmanuelle Pontnau-Faure, associée du cabinet d’avocats Ashurst Le développement des opérations de private equity a fait évoluer, au cours des dernières décennies, la nature des instruments de management package proposés aux dirigeants et salariés de sociétés françaises, en vue de les associer au succès de l’entreprise et de partager les gains de valeur ainsi créés.

Divers instruments conventionnels ont vu le jour, le plus souvent sous la forme de titres ou d’options structurés que les dirigeants et salariés peuvent souscrire afin de participer à ce partage de valeur aux côtés des fondateurs ou d’investisseurs institutionnels.

Les modalités de taxation de ces instruments n’étant pas spécifiquement régies par les textes, la jurisprudence a progressivement dégagé une grille de lecture qui semblait pragmatique et réaliste, le gain s’apparentant à un gain de cession s’il existait un risque capitalistique significatif et un réel aléa quant à la réalisation du gain pour le dirigeant. Et, à défaut, le gain était assimilé à un complément de rémunération salariale pleinement taxable.

Un premier coup a été porté à ces schémas en matière sociale en avril 2019 par la Cour de cassation, qui a jugé dans un arrêt Barrière que des cotisations sociales étaient exigibles sur le gain de cession de bons de souscription d’actions (BSA) du seul fait qu’ils avaient été acquis « en contrepartie ou à l’occasion du travail de leur attributaire » et sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve « de conditions préférentielles », notamment financière, autres que celle, pour l’attributaire, d’avoir fait partie d’un cercle restreint de salariés élus ayant accès à ce plan du fait de ses fonctions.

En juillet dernier, l’édifice fiscal a à son tour été ébranlé par trois décisions rendues par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’attribution de BSA ou d’options d’achat à des managers moyennant une indemnité d’immobilisation (affaires LBO France, G7 et Financière Derby). Le Conseil d’Etat semble dorénavant s’aligner sur le raisonnement retenu dans l’arrêt Barrière en s’attachant exclusivement à ce que le dispositif « trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié » sans plus tenir compte du niveau de risque capitalistique pris par les dirigeants. A cet égard, les critères de rattachement de l’instrument aux fonctions salariées sont multiples : la condition de maintien des fonctions salariées au sein du groupe, l’existence d’une clause de confidentialité ou de non-concurrence liée à l’accès à ces instruments ou les dispositifs de sortie coordonnée des managers peuvent suffire. Le Conseil d’Etat a jugé utile de rappeler que le gain conservera sa qualification naturelle de plus-value si le manager agit comme pur investisseur. Mais les considérants qui suivent laissent peu de place en pratique à cette qualification naturelle dans les schémas classiques de management package tels qu’ils sont structurés dans les opérations de private equity.

L’épée de Damoclès pèse désormais autant sur l’employeur que l’attributaire de ces outils et accroît l’incertitude sur les modalités de débouclage de ces plans. A l’heure de la reprise économique, il serait grand temps de mettre sur l’établi une réforme afin d’uniformiser et de sécuriser le traitement social et fiscal des outils d’intéressement des dirigeants qui sont indispensables à la dynamique de notre économie. Mais il est à craindre que l’agenda électoral et le dogmatisme qui prévaut en la matière y fassent obstacle.