Glencore s’allie à deux groupes espagnols dans le recyclage des batteries

L’électrification du secteur automobile incite Glencore à trouver de nouvelles solutions pour favoriser le recyclage des batteries. Le producteur et négociant minier a annoncé mardi la signature d’un accord de partenariat avec deux entreprises espagnoles, l’énergéticien Iberdrola et le groupe diversifié FCC, en vue de fournir des services de recyclage de batteries lithium-ion à l’échelle industrielle en Espagne et au Portugal. Ce projet d’économie circulaire prévoit la construction d’un site qui sera alimenté à la fois par des déchets de fabrication et par des batteries en fin de vie.

En collaboration avec le Centre ibérique de recherche sur le stockage de l'énergie (CIIAE), les trois entreprises ont réalisé une analyse approfondie du marché potentiel du recyclage des batteries dans la péninsule ibérique. Elles cherchent désormais à identifier les meilleurs partenaires technologiques et l’endroit le plus propice pour mettre en place cette installation.

L’usine sera exploitée par FCC Ámbito, spécialisée dans la gestion des déchets et la décontamination des sols, dont la mission sera de préparer le processus de traitement des batteries lithium-ion en vue d’un raffinage ultérieur des métaux récupérés. Cette filiale de FCC dispose de 39 centres de valorisation des déchets en Espagne et au Portugal.

Selon l’étude réalisée, la démocratisation des véhicules électriques devrait entraîner une forte hausse des rappels de batteries. Ces rappels devraient atteindre un volume de 35.000 tonnes par an à l’horizon 2025 sur le marché espagnol, en incluant les rejets de fabrication de nouvelles batteries. «Nous sommes particulièrement enthousiastes de lancer ce projet en Espagne où Glencore exploite depuis 1960 l’une des plus grandes fonderies de zincau monde», a déclaré Kunal Sinha, responsable mondial des activités de recyclage au sein du groupe anglo-suisse. Cette initiative est cohérente avec la stratégie de décarbonation de Glencore qui s’est engagé à réduire à zéro ses émissions industrielles nettes à l’horizon 2050.

Une offre d’achat amendée sur Teck Resources

Le groupe minier a par ailleurs amendé mardi les termes de l’offre d’achat en titres de 22,5 milliards de dollars (20,6 milliards d’euros) qu’il a lancée la semaine dernière sur son rival canadien Teck Resources. Alors que sa cible, qui a rejeté cette offre non sollicitée, privilégie une alternative reposant sur la séparation de ses activités de charbon sidérurgique, Glencore propose désormais aux actionnaires de Teck de leur verser 8,2 milliards de dollars en numéraire. Ils obtiendraient le contrôle de 24% du groupe élargi recentré sur les métaux industriels (MetalsCo), une proportion inchangée par rapport à l’offre initiale.

Tout en réitérant sa préférence pour la création d’une nouvelle entité regroupant les actifs du groupe canadien dans le charbon thermique et sidérurgique (CoalCo), l’acquéreur potentiel a reconnu que «certains investisseurs de Teck peuvent préférer un désengagement complet du charbon, alors que d’autres ne souhaitent pas avoir d’exposition au charbon thermique». Concernant les risques réglementaires mentionnés par le conseil d’administration de Teck pour rejeter le projet de transaction, Glencore estime que la menace d’une intervention des autorités antitrust est peu importante et que la réalisation de l’opération «devrait être possible dans les douze mois qui suivront l’annonce d’un accord».