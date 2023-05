Fortum met ses dirigeants à la diète

Les déboires rencontrés par Fortum auront des répercussions concrètes sur la rémunération de son équipe dirigeante. Lors de son assemblée générale tenue le 13 avril, l’Etat finlandais, qui contrôle 50,7% du capital de l’énergéticien, s’était opposé au plan de rémunération proposé pour les principaux dirigeants du groupe, en arguant que l’énergéticien avait bénéficié en septembre dernier d’un prêt-relais de 2,35 milliards d’euros accordé par Helsinki afin de couvrir ses besoins financiers découlant de la flambée des prix de l’électricité sur le marché nordique.

Après réexamen de la situation, le conseil d’administration a annoncé mardi dans un communiqué que les onze membres du comité exécutif, incluant le directeur général Markus Rauramo, ne percevront aucune hausse de leur salaire fixe au titre des exercices 2022 et 2023. De surcroît, aucun bonus récompensant leur performance à court et à long terme ne leur sera distribué sur cette période. Concernant la base de calcul de leur plan d’intéressement en actions à long terme, le nombre maximal de titres qu’ils pourront acheter représentera 9% du plafond applicable sur la période 2020-2022, avant l’entrée en vigueur des restrictions découlant du prêt-relais.

Une décision saluée par Helsinki

«Les membres du comité exécutif ont indiqué au conseil qu’ils renonceront volontairement aux actions qu’ils auraient dû recevoir au printemps 2024 et j’apprécie leur décision», a déclaré Mikael Silvennoinen, président du conseil d’administration. Bien que Fortum ait remboursé l’intégralité du montant tiré sur le prêt-relais et qu’il n’ait plus besoin de soutien supplémentaire, les restrictions salariales touchant sa direction continueront à s’appliquer. Le gouvernement finlandais a salué cette politique de modération salariale des dirigeants du groupe. «Le bureau du Premier ministre considère que la décision prise par le conseil d’administration de Fortum est cohérente avec l’interprétation faite par l’Etat concernant les conditions du prêt-relais», souligne son communiqué.

Le groupe est d’autre part confronté aux problèmes de gouvernance qui affectent sa filiale russe, PAO Fortum, dont le directeur général a été remplacé la semaine dernière en vertu d’un décret émanant du Kremlin. «Fortum considère que la nomination d’un nouveau directeur général est la confirmation du fait que le décret présidentiel est entré en vigueur et que la filiale de Fortum est placée sous le régime d’une saisie temporaire d’actifs», a fait savoir la maison mère.

L’énergéticien finlandais et son ex-filiale allemande Uniper, nationalisée l’an dernier par Berlin, ont été les deux premières entreprises étrangères visées par cette mesure qui constitue une réplique au gel des actifs russes mis en place par les pays occidentaux. Viatcheslav Kojevnikov, nouveau directeur général nommé par le conseil d’administration de PAO Fortum, a demandé aux salariés de la société de continuer à travailler comme auparavant afin d’assurer «une fourniture fiable et ininterrompue en électricité et en chauffage aux consommateurs». Au 31 décembre 2022, la valeur comptable des actifs russes de Fortum s’élevait à 1,7 milliard d’euros.