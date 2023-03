Faurecia franchit une étape majeure dans son programme de cession d’actifs

Faurecia met les bouchées doubles pour accélérer le désendettement de sa maison mère Forvia. L’équipementier automobile français avait déjà annoncé jeudi dernier des négociations exclusives avec l’américain Cummins en vue de lui vendre des actifs dans le traitement des gaz d’échappement pour 150 millions d’euros en valeur d’entreprise. Dimanche, il a annoncé avoir reçu une offre ferme et engageante de l’indien Motherson qui souhaite acquérir sa division SAS Cockpit Modules (SAS) pour une valeur d’entreprise de 540 millions d’euros.

Spécialisée dans les services d’assemblage et de logistique pour l’industrie automobile, SAS est une société allemande basée à Karlsruhe. Créée en 1996 en tant que coentreprise entre Sommer Allibert et Siemens VDO, la société a généré l’an dernier un chiffre d’affaires net de 896 millions d’euros et elle emploie plus de 5.000 salariés en Europe, en Asie et en Amérique. Son carnet de commandes dépasse 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires net sur les trois prochaines années. Le projet de cession fera l’objet d’une information/consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de la transaction, soumise à l’aval des autorités réglementaires, est attendue au troisième trimestre 2023.

Ce désengagement permettra à Forvia, qui a publié ses résultats annuels ce lundi, «de se recentrer sur son cœur de métier en développant des technologies de pointe et de réaliser notre programme de cession d’actifs non stratégiques de 1 milliard d’euros d’ici fin 2023», a commenté Patrick Koller, directeur général de Faurecia, cité dans le communiqué. Au 30 juin 2022, l’endettement net de Forvia s’élevait à 8,4 milliards d’euros après la prise de contrôle de l’allemand Hella, soit 3,1 fois son excédent brut d’exploitation ajusté. Le groupe a cependant l’intention de ramener ce ratioà moins de 1,5 fois d’ici à fin 2025.

Présent dans 41 pays, Motherson fait de son côté partie des 25 premiers équipementiers automobiles mondiaux avec plus de 150.000 employés et un chiffre d’affaires d’environ 9,8 milliards d’euros en 2022. Il prévoit de financer cette acquisition grâce à ses ressources internes et par endettement. La transaction «sera une étape supplémentaire en vue de renforcer l’intégration de Motherson dans la chaîne logistique automobile mondiale et d’accroître la proximité avec sa clientèle», a souligné le groupe indien.