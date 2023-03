Faurecia dépasse les attentes en 2022

L'équipementier automobile Faurecia, société du groupe Forvia, a annoncé lundi viser une progression de ses ventes et de sa rentabilité en 2023, après avoir publié des résultats conformes à ses prévisions mais supérieurs aux estimations des analystes au titre de l’exercice 2022. L’industriel a par ailleurs relevé ses prévisions de synergies liées à l’intégration d’Hella et bouclé son programme de cession d’actifs destiné à soutenir son bilan après l’acquisition de la société allemande.

L’année 2022 a été «historique pour le groupe car nous avons clôturé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Hella pour créer Forvia, le septième acteur mondial des technologies automobiles, combinant les offres complémentaires et les forces des deux entreprises», a déclaré le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, cité dans un communiqué. «Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023», a poursuivi le dirigeant.

Pour l’exercice en cours, Faurecia table sur un chiffre d’affaires compris entre 25,2 milliards et 26,2 milliards d’euros. Le groupe anticipe également une marge opérationnelle située entre 5% et 6% et un flux de trésorerie net supérieur à 1,5% des revenus.

L'équipementier a établi ces perspectives après avoir atteint l’ensemble de ses objectifs l’an passé. En 2022, le chiffre d’affaires de Faurecia a augmenté de 63% sur un an, a 25,46 milliards d’euros. A périmètre et taux de change constants, ses ventes ont progressé de 17%.

L’industriel a réalisé un résultat opérationnel de 1,12 milliard d’euros l’année dernière, en amélioration de 29,4% sur un an et représentant 4,4% des ventes, contre un taux de 5,5% affiché en 2021.

La forte augmentation du résultat opérationnel a permis à Faurecia d’améliorer significativement sa génération de trésorerie l’an passé. Son flux de trésorerie net a augmenté de 54,6% par rapport à 2021, à 471 millions d’euros.

Baisse de l’endettement

Pour l’année 2022, au cours de laquelle Hella a été consolidée sur 11 mois, Faurecia comptait réaliser des ventes comprises entre 24,5 milliards et 25,5 milliards d’euros, une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et générer un flux de trésorerie net à l'équilibre, en incluant environ 100 millions d’euros de constitution de stocks de sécurité pour faire face aux risques de pénurie d'énergie en Europe.

Faurecia visait également un ratio dette nette sur excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté de 3 à la fin de 2022. Il est ressorti à 2,6, en légère diminution par rapport à son niveau de 3,1 au 30 juin 2022.

Ces performances ont dépassé les attentes des intermédiaires financiers. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient, en moyenne, un chiffre d’affaires de 25,04 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 987,9 millions d’euros, soit une marge de 3,9%, pour 2022.

L’objectif de cession d’actifs non stratégiques déjà atteint

Par ailleurs, Faurecia a fait part de «progrès significatifs dans le processus d’intégration» d’Hella et a ainsi relevé ses prévisions de synergies liées à cette transaction. Attendues initialement supérieures à 250 millions d’euros en 2025 au niveau de l’Ebitda, les synergies de coûts devraient finalement dépasser 300 millions d’euros. Les synergies commerciales s'établiront à plus de 400 millions d’euros en 2025 au niveau de l’Ebitda, alors qu’elles étaient précédemment estimées entre 300 et 400 millions d’euros.

Forvia, l’entité qui regroupe Faurecia et Hella, a enregistré l’an passé pour 1,8 milliard d’euros de commandes.

«Les projets de transactions annoncés à date permettent d’atteindre l’intégralité du programme de cession d’actifs non stratégiques de Forvia pour 1 milliard d’euros d’ici fin 2023 visant à accélérer le désendettement après l’acquisition d’Hella», a indiqué Faurecia. Dimanche, l'équipementier automobile a annoncé avoir reçu une offre ferme et engageante de son concurrent indien Motherson pour acquérir sa division SAS Cockpit Modules (SAS), sur la base d’une valeur d’entreprise de 540 millions d’euros.

En réaction à ces annonces, l’action Faurecia bondissait de 4% lundi à la Bourse de Paris.