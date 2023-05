Face à l’essor fulgurant de l’IA générative, Washington esquisse une régulation

Les pouvoirs publics américains s’emparent à leur tour du dossier épineux de la régulation des intelligences artificielles (IA) génératives, ces systèmes de robots conversationnels capables de générer du code, des textes et des images de plus en plus complexes.

Le succès fulgurant, cet hiver de ChatGPT, l’interface d’IA générative d’OpenAI, une start-up dans laquelle Microsoft a injecté 10 milliards de dollars en début d’année, a lancé une course à des systèmes toujours plus intuitifs et performants. Lesquels suscitent des inquiétudes sans précédent.

Jeudi dernier, la Maison-Blanche a ainsi invité les géants de la tech pour une «discussion franche sur les risques» liés à ces technologies d’IA. Elle a reçu quatre patrons américains - Sam Altman pour OpenAI, Satya Nadella pour Microsoft, Sundar Pichai pour Google, et Dario Amodei pour Anthropic.

Le constat est clair : les grandes entreprises de l’intelligence artificielle (IA) ont un devoir «éthique, moral et légal» de protéger la société des dangers potentiels de cette technologie majeure, a déclaré jeudi la vice-présidente américaine, Kamala Harris, après cette réunion à la Maison Blanche.



Enjeux de régulation

L’IA pourrait «augmenter considérablement les menaces qui pèsent sur la sécurité, rogner sur les droits humains et la confidentialité». «Il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de danger dans ce que vous faites», a averti le président Joe Biden.

Résultat, les deux dirigeants préconisent de «potentielles nouvelles régulations» et «une nouvelle législation». Mais les tensions politiques au Congrès rendent cette perspective peu probable.

Dans cette frénésie suscitée par l’IA générative, l’administration Biden tente donc de prendre une longueur d’avance avec une réponse gouvernementale à l’industrie en évolution rapide.

Elle n’est pas la seule à vouloir mener l’actualité. La veille, le 3 mai, la présidente de la Commission fédérale du commerce (FTC), Lina Khan, avait pris position sur le sujet, dans une tribune publiée par le New York Times. Et de rappeler le rôle de la FTC. «Bien que ces outils soient nouveaux, ils ne sont pas exempts des règles existantes, et la FTC va vigoureusement appliquer les lois que nous sommes chargés de faire respecter», a-t-elle déclaré.

Avec des enjeux antitrust, à ses yeux : «Une poignée d’entreprises puissantes contrôlent les ressources nécessaires sur lesquelles les start-up et d’autres entreprises s’appuient pour développer et déployer des outils d’IA. Cela inclut les services cloud et la puissance de calcul», écrit-elle encore.

Processus de certification d’IA ?

Déjà au mois d’avril, le Département du Commerce, via l’Administration nationale des télécommunications et de l’information (NTIA), était allé un cran plus loin dans sa volonté de régulation. Il a demandé au public de se prononcer sur le rôle que le gouvernement fédéral peut jouer. Il envisage d’adopter des consignes qui pourraient obliger les modèles d’IA à passer par un processus de certification avant leur mise sur le marché.

De fait, l’IA est aujourd’hui largement non réglementée dans le monde, y compris aux États-Unis.

La Maison-Blanche a publié fin 2022 un «plan pour une Déclaration des droits sur l’IA», qui énumère des principes généraux. De son côté, l’Europe espère à nouveau montrer la voie avec un règlement ad hoc, comme elle l’avait fait avec la loi sur les données personnelles (RGPD).

Tout se joue en ce moment avec l’Artificial Intelligence Act, dont l’application est prévue pour 2025. Il vise à encadrer l’usage et la commercialisation des outils d’IA.



300 millions d’emplois menacés

A côté de ces débats éthiques, l’IA alimente aussi des inquiétudes sur le plan de l’emploi. Avec la diffusion très rapide de ces technologies dans les entreprises, les professions intellectuelles ou de services pourraient-elles disparaître ?

Une étude de la banque américaine Goldman Sachs estime que quelque 300 millions d’emplois à temps plein possiblement automatisés par l’IA générative d’ici quelques années.

Selon la banque d’investissement américaine, les deux tiers des professions aux États-Unis sont «exposées à un certain degré d’automatisation par l’IA». Et «un quart des tâches de travail actuelles pourraient être automatisées par l’IA». Les métiers les plus exposés sont ceux liés à d’administration (46%) et au droit (44%) aux États-Unis ; et en Europe, ceux liés à l’administratif et aux fonctions support (45%), et de cadres et de professions qualifiées (34%).

L’IA est déjà un prétexte pour justifier des plans de licenciements. Lundi dernier, le patron d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré à Bloomberg qu’il envisageait de réduire de 30% sur cinq ans les 26.000 employés administratifs du géant informatique, «étant donné le potentiel de l’IA et l’automatisation».

Le géant du stockage de données en cloud Dropbox a rejoint la mêlée, en justifiant par l’IA, jeudi, son projet de plan social touchant 16% de ses effectifs, soit environ 500 employés - parce que «l'ère de l’IA est enfin arrivée».

