Fabienne Dulac quitte Orange pour Orpea

C’est une des dernières dirigeantes de l’ère Stéphane Richard à partir d’Orange, un an et demi après l’arrivée de Christel Heydemann, début avril, comme nouvelle directrice générale.

Fabienne Dulac quitte l’opérateur télécoms pour Orpea, a annoncé ce dernier dans un communiqué, mardi 5 septembre. Elle rejoint le gestionnaire de maisons de retraite en tant que directrice générale adjointe et membre du comité exécutif à partir du 2 octobre.

La dirigeante change ainsi totalement de secteur, après avoir occupé plusieurs fonctions de direction chez l’opérateur historique depuis 1997, où elle a effectué la quasi-totalité de sa carrière. D’abord au sein de la division Multimédia de France Télécom avant d’occuper, pendant dix ans, différentes fonctions dans le marketing et la relation clients, avec Wanadoo, Voilà, Mappy. Elle devient ensuite directrice des ventes et de la relation client en ligne chez Orange France. En 2011, Fabienne Dulac avait pris la tête de la Direction Orange Nord en France, avant d'être nommée directrice de la communication d’Orange France en 2013, puis directrice générale d’Orange France en 2015.



Fin de l'ère Stéphane Richard

Son départ est une surprise. Encore début avril, elle avait été propulsée directrice exécutive Transformation du groupe.

Il survient quelques mois après celui du directeur financier Ramon Fernandez, qui a rejoint fin mars le groupe de transport maritime et de logistique CMA CGM, pour occuper les mêmes fonctions. Il avait été en poste pendant huit ans chez Orange. Quelques semaines auparavant, d’autres dirigeants avaient annoncé quitter l’entreprise, dont l’ancienne directrice de la communication, Béatrice Mandine, une autre proche de Stéphane Richard, qui a passé quinze ans chez Orange, remplacée par Caroline Guillaumin, ex-DRH et directrice de la communication de la Société Générale.

Chez Orpea, Fabienne Dulac sera responsable de la performance et de l’innovation pour la zone France-Europe du Sud (Espagne, Portugal, Italie) et de l’Amérique latine, a indiqué le gestionnaire d’Ehpad dans un communiqué.

Elle rejoint un groupe engagé dans une vaste opération de restructuration, et qui fait l’objet de plusieurs enquêtes depuis la parution du livre Les Fossoyeurs, publié en janvier 2022. «Après avoir posé les bases de la transformation du groupe et franchi les principales étapes de la restructuration financière, avec notamment l’arrivée au capital d’ici la fin de l’année d’un groupement composé de la Caisse des dépôts, CNP Assurances, la MAIF et MACSF, Orpea renforce ainsi son équipe dirigeante pour accélérer la nouvelle étape du plan de refondation initié en 2022», a indiqué le groupe.

