La justice valide la restructuration au forceps d’Orpea

La direction d’Orpea et le groupement d’investisseurs mené par la Caisse des dépôts ont désormais les mains libres. Le tribunal de commerce de Nanterre a validé lundi 24 juillet le plan de sauvegarde accéléré de l’opérateur de maisons de retraite et de cliniques psychiatriques. Une décision, attendue, qui lève un obstacle à la restructuration au forceps de la structure financière du groupe, sans mettre fin aux multiples procédures judiciaires engagées par certains actionnaires et créanciers.

Fin juin, Orpea n’était pas parvenu à obtenir l’accord, à la majorité des deux tiers, de chacune des dix classes d’actionnaires et de créanciers affectées par la restructuration. Seules six sur dix avaient atteint le seuil fatidique de votes favorables. En portant l’affaire devant le tribunal de commerce, le groupe a donc obtenu l’application forcée interclasse de son plan (cramdown). Entretemps, sa situation économique s’est encore dégradée, puisque le gestionnaire d’Ehpad a abaissé ses prévisions de résultat 2023 le 13 juillet.

La restructuration d’Orpea prévoit la conversion en actions de l’ensemble de la dette non sécurisée du groupe, soit 3,8 milliards d’euros. Un apport de fonds propres (new money) de 1,55 milliard d’euros est par prévu : il conduira la Caisse des dépôts, CNP Assurances, la Maif et la MACSF à prendre le contrôle du groupe à hauteur de 50,2% du capital. Ce plan ramènera la dette brute du groupe de 9,7 milliards d’euros fin 2022 à 5,9 milliards, et la dette nette à 3,5 milliards pro-forma de la restructuration.

Condition suspensive

Ce plan, qui ramène à zéro la valeur de l’action, a suscité une salve de procédures de la part de certains actionnaires et créanciers, dont le fonds crédit Fortress. Ils estiment, entre autres, que la restructuration favorise indument les créanciers sécurisés – en l’occurrence, les banques. «Ce plan est le résultat d’une négociation, balaie un proche des discussions. Ce qu’on reproche à la Caisse des dépôts et à ses alliés chez Orpea, on ne le reproche pas à Daniel Kretinsky chez Casino, alors que dans les deux dossiers, les actionnaires et les créanciers non sécurisés perdent leur mise.»

Tout en saluant la décision du tribunal, Orpea rappelait lundi soir que «la mise en œuvre de la conversion en capital de l’intégralité de l’endettement non sécurisé (…) suivie des apports en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d’euros débutera dès l’accomplissement de sa dernière condition suspensive». Celle-ci consiste à purger les recours formés contre la dérogation à l’obligation de lancer une offre publique d’achat sur les actions Orpea, que l’Autorité des marchés financiers a accordée le 26 mai. «La décision en la matière sera prise par la cour d’Appel de Paris au cours du dernier trimestre 2023», précise le groupe.