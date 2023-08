Des actionnaires de Tesla vont récupérer 41 millions de dollars

L’histoire remonte déjà à plus de cinq ans. En août 2018, Elon Musk, PDG de Tesla, annonçait sur Twitter (devenu X depuis) qu’il envisageait de retirer le constructeur de voitures électriques de la cote à un cours de 420 dollars. Avant de faire machine arrière quelques jours plus tard. Dans l’intervalle, l’action Tesla a été fortement chahutée en Bourse et des investisseurs ont jugé que l’épisode leur avait été préjudiciable.

L’Autorité des marchés financiers américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC) a estimé leur perte à 80 millions de dollars avant d’annoncer fin août son intention de leur rendre un peu plus de la moitié de cette somme. Les 3.350 actionnaires concernés recevront les 41,53 millions de dollars qu’Elon Musk et Tesla ont accepté de payer dans une procédure civile, soit un versement moyen de 12.400 dollars par investisseur. Bloomberg a rapporté jeudi que la justice validerait ce paiement le 1ᵉʳ septembre prochain.

Cours multiplié par neuf

Les montants en jeu pourraient néanmoins pu être beaucoup plus importants. L’expert cité par un groupe d’investisseurs engagé dans un autre procès estime le préjudice à 12 milliards de dollars, rappelle l’agence de presse financière. Ses calculs tiennent compte des pertes de l’ensemble des investisseurs de Tesla sur une période de 10 jours alors que ceux de la SEC couvrent seulement une période de 27 heures et excluent les produits dérivés.

Depuis le tweet d’Elon Musk posté le 7 août 2018, le cours de Tesla a été multiplié par plus de neuf fois. Le 24 août à la clôture de Wall Street, l’action cotait 230 dollars. L’entreprise a divisé son nominal par 15 au cours des trois dernières années, via un «split» d’un pour cinq en 2020 et d’un pour trois en août 2022.

