Tesla n’est pas près de renoncer à l’arme des prix

Tesla continue d’électriser le secteur automobile, en poursuivant une guerre des prix qu’il a lancée. Le constructeur, basé à Austin (Texas), est bien décidé à continuer de baisser ses prix pour stimuler les ventes de ses véhicules électriques, au détriment de ses marges, qui figurent parmi les meilleures de l’industrie.

Lors de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise, mercredi, son dirigeant, Elon Musk, a signalé que d’autres baisses de prix pourraient intervenir. «Nous pensons que pousser pour des volumes plus élevés et une flotte plus importante est le bon choix, plutôt qu’un volume inférieur et une marge plus élevée», a-t-il déclaré lors d’un échange avec les analystes. Le groupe compte sur l’augmentation des volumes, qui devrait lui permettre d’obtenir de meilleurs prix auprès de ses fournisseurs.

Pour le moins, les investisseurs ne semblent pas valider cette stratégie : le cours de Bourse de Tesla s’effondrait de près de 9% en séance jeudi. Dans le sillage de ces annonces de Tesla, plusieurs groupes automobiles européens ont vu leurs cours de Bourse chuter jeudi, tels Stellantis, Renault ou encore BMW.

«A long terme, nous pensons que cela [les baisses de prix de Tesla] est la bonne stratégie et qu’il tire parti de sa position de leader en matière de coûts. Cependant, cela ne va pas sans douleur, car nous pensons maintenant que les marges vont se détériorer avant de s’améliorer», a commenté Tom Narayan, analyste chez RBC.

Guerre des prix acharnée

Tesla s’est lancé dans une guerre des prix depuis fin 2022, pour défendre sa domination aux Etats-Unis et percer en Chine, son deuxième marché. La marque a «beaucoup de demande pour ses produits», mais «si leur prix est trop haut pour le portefeuille des gens, cette demande n’aura aucun sens», avertissait encore Elon Musk dans un tweet publié le 7 avril.

La firme a baissé ses prix à plusieurs reprises, avec une nouvelle salve ce printemps : le prix de sa Model Y a baissé de près de 25% en quelques mois aux Etats-Unis, et celui de la Model 3 de plus de 20% en France et en Allemagne en quelques mois, indiquait-elle à la mi-avril.

Résultat, le prix de base de la Model 3, la berline la plus populaire de Tesla, est maintenant tombé en dessous de 40.000 dollars (36.400 euros) aux Etats-Unis, pour la première fois, accusant une baisse de prix d’environ 7.000 dollars depuis le début de l’année.

En France, le prix de la Model 3 a été révisé de 9.500 euros, se situant désormais au niveau de celui de la nouvelle Renault Megane (42.000 euros), et celui de la Model Y a diminué de 11.000 euros.



Marge réduite

Inévitablement, cette stratégie a entamé la rentabilité de l’entreprise. La marge opérationnelle de Tesla s’est réduite à 11,4% au premier trimestre 2023, contre 16% sur la période précédente et 19,2% il y a un an. Les analystes anticipaient une marge de 12,2%, selon le consensus FactSet.

Pour la première fois depuis des années, le constructeur a refusé de fournir sa marge brute automobile, un indicateur étroitement surveillé, indiquant juste qu’elle a baissé à partir du quatrième trimestre 2022.

Dans les faits, sa marge brute automobile hors crédits est arrivée à 19%, inférieure au consensus de 21,8%, affirme la banque Wells Fargo dans une note d’analyse publiée mercredi soir.

Son bénéfice net a dégringolé de 24%, à 2,51 milliards de dollars, alors qu’il dépassait les 3,3 milliards de dollars au premier trimestre de 2022. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de Tesla a augmenté de 24%, pour atteindre 23,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l’année.

La guerre des prix déclenchée par Tesla affecte probablement déjà des start-up américaines fragilisées, telles que Rivian et Lucid. Elle accélérera également l’adoption des véhicules électriques aux Etats-Unis, affaiblissant les constructeurs traditionnels, qui entendent encore réaliser d’importants bénéfices grâce aux véhicules thermiques. Mais rien n’est gagné face à la Chine, où des marques telles que MG et Nio s’imposent déjà par une politique de prix agressive.

