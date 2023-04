Petit à petit, l’homme d’affaires et milliardaire tchèque Daniel Kretinsky renforce son empreinte en France. L’industriel, juriste de formation, francophone depuis des études à Dijon en 1995, a une fortune estimée à 9,2 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros) par le magazine américain Forbes. Il affiche plusieurs constantes dans ses investissements : viser de préférence des entreprises ou des secteurs en difficulté, dans les médias et la distribution.

Ce lundi, son intérêt pour le Groupe Casino, l’un des principaux distributeurs tricolores, a pris un nouvel éclat avec une proposition d’augmentation de capital d’un montant total de 1,1 milliard d’euros, associé à Marc Ladreit de Lacharrière. Le milliardaire tchèque qui en détient déjà 10% pourrait donc monter à 45% du capital. C’est bien un groupe en difficulté qu’il vise : Rallye, qui détient 51% de Casino, affiche une dette de 2,8 milliards d’euros et a demandé à être placé en procédure de sauvegarde en 2019.

Lundi, le conglomérat de médias Vivendi confirmait de son côté que Daniel Kretinsky s’apprête bien à mettre un pied dans le monde de l’édition. Ce dernier a ainsi signé une promesse d’achat de 100% du capital d’Editis, filiale de Vivendi, et numéro deux français de l'édition. Daniel Kretinsky effectuerait cette acquisition via International Media Invest (IMI), filiale de sa holding tchèque CMI.

Si ces deux cas de figure se concrétisent, l’homme d’affaires occuperait une place de choix dans le paysage des grands groupes français. Car lui qui s’est déjà imposé dans l’énergie en Europe centrale avec sa holding énergétique et industrielle EPH, créée en 2009, a aussi tissé sa toile en France à une vitesse record, depuis 2018.



Appétit pour la presse depuis 2018

Du côté des médias, d’abord. Son appétit pour la presse a été révélé en 2018 avec une première acquisition, celle de l’hebdomadaire Marianne, alors en difficulté. Il l’a réalisée par le biais de Czech Media Invest (CMI), puissant groupe de médias de République tchèque, qui y détenait déjà trois quotidiens, dont le tabloïd Blesk. Surtout, il avait racheté en quelques jours les radios européennes du groupe Lagardère, puis tous les magazines de cet acteur historique français des médias (Elle, Télé 7 jours, Version Femina, France Dimanche, etc.).

Dans l’Hexagone, il est ensuite devenu actionnaire indirect du Monde, en rachetant 49% de la société Le Nouveau Monde, de Matthieu Pigasse, elle-même détentrice de 26,6% de la société Le Monde libre. Montant de l’opération : 50 millions d’euros

En 2021, Daniel Kretinsky a financé la création du magazine Franc-Tireur, dirigé par l’essayiste Caroline Fourest.

En septembre 2022, il a annoncé un prêt de 14 millions d’euros octroyé au quotidien Libération, en recherche de liquidités. Il a aussi effectué une donation de 1 million d’euros supplémentaires via sa fondation EP Corporate Group, au Fonds de dotation pour une presse indépendante, qui possède Libération. En obtenant en sus un siège au conseil d’administration de ce fonds. Se voit-il devenir propriétaire du quotidien de gauche ? «Nous avons des échéances de remboursement jusqu’en 2026. Si nous ne pouvons pas les rembourser, il aura Libération pour rien», indique à L’Agefi une source interne de Libération.

Moins d’un mois après, en octobre 2022, via CMI, il a racheté Usbek & Rica, «Le média qui explore le futur». Le magazine trimestriel, qui affichait l’an passé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, apportait aussi dans son escarcelle une activité événementielle.

Il s’est aussi offert une belle incursion dans l’audiovisuel, en acquérant en septembre 2021 plus de 5% du capital et des droits de vote de TF1 via son fonds Vesa Equity Investment.



Dans l’énergie, l’arrivée d’EPH en France

Sur le secteur très sensible de l’énergie, Daniel Kretinsky est aussi parvenu à se faire une place. Le groupe EPH, spécialisé dans l’acquisition d’actifs liés au charbon ou au gaz, est arrivé en France en 2019, après avoir assis sa présence en Slovaquie, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, et aux Pays-Bas. EPH a ainsi acquis, en juillet 2019, les activités françaises de l’Allemand Uniper, rebaptisées «GazelEnergie».

Il a mis la main sur deux parcs solaires, six parcs éoliens, ainsi que les centrales électriques au charbon de Saint-Avold (Moselle) et de Gardanne (Bouches-du-Rhône).



Incursions chez Casino et Fnac Darty

L’homme d’affaires a commencé à montrer ses appétits pour la grande distribution en France en septembre 2019, lorsqu’il a pris 4,6% du capital de Casino, via son fonds Vesa Equity.

Puis, le 23 février 2022, il est subitement devenu actionnaire du groupe Fnac Darty, de nouveau via sa société Vesa Equity Investment, à hauteur de 5%. Après être monté progressivement au capital (13% en avril 2022, 20% en juillet 2022), le 22 mars 2023, il franchissait le seuil de 25 % du capital et des droits de vote du distributeur, devenant son premier actionnaire devant l’allemand Ceconomy, qui détenait, fin 2022, 24 % du capital, et l’assureur de téléphone Indexia (ex-groupe SFAM, 11 % du capital). Il indiquait alors à l’Autorité des marchés financiers (AMF) «envisager de poursuivre» sa montée au capital de Fnac Darty, mais n’ayant «pas l’intention» d’en prendre le contrôle au cours des six prochains mois.

En tous cas, là encore, il a décoché une flèche sur un groupe fragilisé : fin février, Fnac Darty a annoncé être tombé dans le rouge en 2022 avec une perte nette de 32 millions d’euros.

