Daniel Kretinsky lorgnerait les activités d’infogérance d’Atos

A croire que l’intelligence artificielle (IA) investit toute seule en Bourse. Le cours du fabricant de puces Nvidia a bondi de 13% jeudi à Wall Street après la publication mercredi soir de résultats en forte baisse mais meilleurs qu’attendu au quatrième trimestre et de perspectives revues à la hausse. La société estime que le développement des processeurs dans le domaine de l’intelligence artificielle aidera à compenser la baisse de la demande sur les processeurs d’ordinateurs personnels. «Les deux sociétés qui mènent la révolution de l’IA sur le matériel et le traitement des données sont Nvidia et AMD et, à notre avis, ces deux sociétés sont au-dessus de tout le monde», a déclaré Harsh Kumar, analyste de Piper Sandle, cité par Reuters. Nvidia a également annoncé la création de son propre service de cloud sur l’IA en s’associant avec Oracle, Microsoft et Google.