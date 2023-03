Atos renoue avec la croissance et réduit ses pertes

Atos renoue avec la croissance pour l’année 2022, avec des résultats globalement en ligne avec le consensus. La société de services informatiques annonce un «retour à la croissance» de son chiffre d’affaires, qui est en hausse de 4,6% en un an (+1,3% à taux de change constants), à 11,34 milliards d’euros, en ligne avec le consensus FactSet. A lui seul, son pôle Evidian réalise un chiffre d’affaires de 5,31 milliards d’euros.

Atos affiche une marge opérationnelle de 3,1%, à 356 millions d’euros, contre 3,5% en 2021, et de 5,1% sur le seul second semestre, malgré «le contexte actuel d’inflation élevé des coûts (salaires, énergie) et de tensions sur la chaîne d’approvisionnement», souligne le groupe.

La perte nette du groupe ressort à 1,01 milliard d'euros, contre 2,96 milliards d'euros en 2021. Hors éléments exceptionnels, le résultat net normalisé traduit une perte de 28 millions d’euros, contre -215 millions d'euros en 2021. En conséquence, Atos a décidé de ne pas proposer de dividende lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Le flux de trésorerie disponible est par ailleurs négatif de 58 millions d’euros, contre -419 millions d'euros l’année précédente. Le groupe affiche une dette nette de 1,45 milliard d’euros. Les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d’affaires de 11,27 milliards d’euros et un résultat net de 110 millions d’euros, selon FactSet.

«L’amélioration de la performance d'Atos est bien engagée, grâce à l'engagement et à l’implication de nos 111.000 collaborateurs. En 2022, le Groupe a renoué avec la croissance, et a atteint tous ses objectifs financiers», souligne le triumvirat de dirigeants, Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva, cités dans le communiqué, estimant avoir «posé les bases pour le renouveau d'Atos aujourd’hui et, demain, pour le succès des périmètres Evidian et Tech Foundations».

Marqué au fer rouge depuis plusieurs années par la baisse de ses activités historiques d'infogérance, Atos a dévoilé en juin 2022 un plan stratégique prévoyant la scission du groupe en deux sociétés distinctes, Evidian et un nouvel Atos – ce dernier regrouperait les activités tech et cyber. Le groupe dit être sur la bonne voie pour réaliser son projet de séparation au second semestre.

Poursuite des discussions

avec Airbus

En la matière, le groupe a achevé le processus d’information et de consultation du comité d'entreprise européen d'Atos «en trois mois, et nous l'avons achevé dans les 31 pays concernés», a précisé mardi soir Diane Galbe, directrice générale adjointe d’Atos, lors d’un échange avec la presse. Par ailleurs, le groupe a confirmé poursuivre des discussions avec Airbus. Le groupe aéronautique a déposé une offre indicative pour prendre une participation de 29,9% au capital de sa future division Evidian, «afin de mener un processus de due diligence et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes». Pour autant, ces discussions sont en cours «sur une base non exclusive», et sans certitude sur leur aboutissement, souligne Diane Galbe.

Pour 2023, le groupe anticipe une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre -1,0% et +1,0%, et une marge opérationnelle attendue entre 4% et 5%. Il livrera sa guidance lors de deux journées investisseurs, prévues ce printemps.