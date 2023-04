ChatGPT : La folie boursière se confronte à la méfiance des pouvoirs publics

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils réguler les usages de l’intelligence artificielle (IA), en particulier des robots conversationnels ? Alors que depuis quelques mois, ChatGPT, porté par la start-up OpenAI et Microsoft, puis le projet Bard d’Alphabet (Google), ont déjà alimenté une certaine euphorie, tant auprès des grandes entreprises que des investisseurs autour de ces IA génératives capables de créer des contenus (texte, code, image ou son) en s’appuyant sur des données existantes, les politiques et autorités publiques s’emparent à leur tour du sujet, s’interrogeant sur ses dimensions éthiques.

Près de 2.000 experts et personnalités du secteur, dont l’entrepreneur milliardaire Elon Musk – un des premiers investisseurs dans OpenAI – et le cofondateur d’Apple Steve Wozniak ont réclamé, dans une pétition publiée le 28 mars, une «pause» de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles (IA). Ils réclament un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité, notamment de nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d’IA, et des institutions capables de gérer les «perturbations économiques et politiques dramatiques (en particulier pour la démocratie) que l’IA provoquera». Tout au moins montrent-ils que l’IA évolue dans un vide juridique dangereux.

L’Italie a brusquement décidé, le 31 mars, de bloquer temporairement l’usage du robot conversationnel ChatGPT, pour atteinte à la législation sur les données personnelles. Au Canada, une plainte a été déposée pour le même motif. En France, au moins deux plaintes portant sur l’utilisation des données personnelles ont été déposées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), rapportait la semaine dernière L’Informé. Et plusieurs grandes écoles, de Sciences Po à l’Edhec, ont annoncé dès fin janvier un encadrement strict de son usage par les étudiants.



Interdiction peu probable en France

Le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot s’est emparé à son tour du sujet. Pour lui, il ne relève pas du politique d’interdire un tel outil. Le bloquer, comme l’a décidé l’Italie, est «une mauvaise réponse», a-t-il réagi dans un entretien publié par La Tribune en fin de semaine dernière.

Certes, ChatGPT se situe dans une zone grise en terme de respect des données personnelles de ses utilisateurs. L’autorité italienne «se demande d’abord si ChatGPT respecte le RGPD (Règlement général sur la protection des données). À mon avis, il ne le respecte pas», reconnaît le ministre. «La question posée» par l’Italie est «subtile et intéressante, même si elle y apporte une mauvaise réponse». Jean-Noël Barrot préconise une approche plus modérée pour la France, consistant à «encadrer l’innovation pour qu’elle soit conforme aux principes auxquels on est attachés». «Quand ChatGPT a fait irruption dans notre quotidien, j’ai saisi le comité national d'éthique du numérique», souligne-t-il.

Le Comité avait déjà rendu un avis en novembre 2021 sur les agents conversationnels. Il émettait plusieurs recommandations, comme celle de laisser percevoir clairement à l’utilisateur le caractère de machine de ces applications. «Dans quelques mois, le comité national d'éthique va nous rendre une version actualisée de cet avis à la lumière de ChatGPT», annonce Jean-Noël Barrot.

Ethiques ou pas, la Bourse adore ces nouvelles start-up enrobées d’IA. Des sociétés cotées inconnues du grand public comme Soundhound AI , C3.ai, ou encore BigBear.ai ont vu leurs cours de Bourse au moins doubler (jusque +278% pour BigBear.ai) depuis le début de l’année.

Une éventuelle interdiction de ChatGPT serait irréaliste, pour plusieurs professionnels. La «plus grande révolution technologique depuis les années 1980», clame Bill Gates, fondateur de Microsoft. Le régulateur «doit se saisir de ces sujets», mais même «une pause n’est pas possible opérationnellement, car le gros de la recherche en IA se fait en open source», estime Sylvain Forté, fondateur de la start-up Sesamm, à l’origine d’une solution d’analyse intelligente de données textuelles pour les professionnels de la finance. «On ne peut bloquer l’ensemble de la communauté de recherche mondiale qui développe des modèles. Et il y a des intérêts commerciaux des différentes sociétés.» La concurrence est déjà féroce entre acteurs de la tech dans cette nouvelle ruée vers l’or 2.0.

Enfin lorsque l’on demande à ChatGpt s’il faut l’interdire, le robot répond que «l’utilisation de l’IA, y compris des modèles de langage comme moi, peut avoir des conséquences positives et négatives sur la société. Il est donc important de mettre en place des réglementations pour assurer une utilisation éthique et responsable de l’IA». Certains politiques n’auraient pas dit mieux.

