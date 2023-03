BP s’apprête à entrer sur le marché gazier israélien en partenariat avec Adnoc

BP espère avoir prochainement accès au plus important gisement de gaz naturel israélien. L’énergéticien britannique et la compagnie émiratie Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) ont annoncé mardi une offre conjointe en vue d’acquérir 50% du producteur gazier israélien NewMed Energy pour environ 2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros), conférant à leur cible une valorisation d’environ 4 milliards de dollars.

Cette offre non-contraignante payée en numéraire porterait sur les 45% du flottant de l’entreprise ainsi que sur la reprise de 5% du capital détenu par le conglomérat israélien Delek Group, qui contrôlera les 50% restants. Le prix proposé, équivalent à 3,38 dollars par action, fait ressortir une prime de 72% par rapport au dernier cours de clôture de NewMed sur la Bourse de Tel-Aviv.

«Les détails de l’accord, qui seront présentés à mon bureau, seront examinés par les autorités professionnelles compétentes» avant que la transaction puisse être avalisée, a déclaré le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, qui a salué cette offre. Un succès de l’opération constituerait «une première étape importante» pour les deux partenaires qui souhaitent mettre en place «une nouvelle coentreprise qui se concentrera sur le développement du gaz dans les zones internationales d’intérêt mutuel, y compris la Méditerranée orientale», souligne BP dans son communiqué. Il ajoute que cette prise de participation renforcera les relations d’affaires nouées de longue date avec la compagnie émiratie dans les hydrocarbures, l’hydrogène et les technologies de captage du carbone.

Leviathan est désormais valorisé 12,5 milliards de dollars

Cette offre représente «un signe de confiance dans la capacité de notre région à devenir un fournisseur majeur de gaz pour l’Europe», estime de son côté Yossi Abu, directeur général de NewMed. Le groupe détient des droits d’exploitation portant sur 45,3% du gisement offshore Leviathan, opéré par l’américain Chevron, qui produit annuellement 12 milliards de m3 de gaz destiné à Israël, mais également à la Jordanie et à l’Egypte. L’objectif est de quasiment doubler cette capacité à l’horizon 2027 et de construire une installation flottante de gaz naturel liquéfié (GNL) en vue d’accroître les volumes exportés vers l’Europe. Voici dix jours, le groupe israélien a révisé à la hausse la valorisation de Leviathan, désormais estimée à 12,5 milliards de dollars.

Les enjeux politiques et diplomatiques de cette prise de participation conjointe sont significatifs puisque l’offre sur NewMed a été dévoilée deux jours après la signature d’un accord douanier entre Israël et les Emirats arabes unis, suite logique de l’accord de libre échange conclu l’an dernier entre les deux pays. La participation d’Adnoc à cette transaction reflète aussi le processus de normalisation engagé depuis 2020 entre Tel-Aviv et plusieurs pays arabes.