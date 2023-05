BP engrange 5 milliards de dollars de profits mais déçoit sur ses rachats d’actions

Parfois, publier des résultats supérieurs aux attentes ne suffit pas. Quelques jours après une assemblée générale mouvementée, BP a révélé des comptes trimestriels de bonne facture au titre du premier trimestre. Son profit net a atteint 5 milliards de dollars, contre 4,3 milliards anticipés par les analystes selon un consensus fourni par la société. Ce qui n’a pas empêché l’action du pétrolier d’ouvrir en forte baisse en Bourse. En milieu de journée, elle perdait plus de 4%.

Les investisseurs sont déçus par le programme de rachat d’actions. Les dirigeants ont annoncé un plan de 1,75 milliard de dollars pour le deuxième trimestre. Un montant supérieur à l’objectif du groupe d’utiliser 60% de ses liquidités excédentaires pour racheter ses propres titres mais largement inférieur à l’enveloppe de 2,75 milliards de dollars déployée au premier trimestre. Le dividende trimestriel est par ailleurs laissé inchangé, à 6,61 centimes de dollars, après une augmentation de 10% en février.

L’action BP subit également des prises de bénéfices alors qu’elle affiche une évolution plus favorable que celle de ses concurrents depuis le début de l’année. Elle gagne encore 7% en quatre mois contre +5% pour Shell et -2% pour TotalEnergies.

En progression par rapport aux 4,8 milliards de dollars enregistrés au quatrième trimestre 2022, le bénéfice net de BP s’inscrit par ailleurs en baisse de 20% sur un an.

Le bénéfice reflète «un résultat exceptionnel en matière de commercialisation et de négoce de gaz, un niveau inférieur de maintenance des raffineries et un résultat très solide en matière de négoce de pétrole», a déclaré BP, notant la compensation partielle de la baisse des prix du pétrole et du gaz et des marges de raffinage.

(Avec Reuters)