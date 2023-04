TotalEnergies verdit la présentation de ses comptes

Une évolution appréciable. A l’occasion de la publication de ses comptes trimestriels, TotalEnergies a dévoilé une nouvelle présentation de ses résultats financiers. Exit le pôle «Gaz intégré, renouvelable et électricité» qui est coupé en deux nouvelles branches : «Integrated Gas» dédié au gaz naturel liquéfié (GNL) et «Integrated Power» consacré à la production d’électricité.

Passée au second plan en raison de l’annonce de la cession des sables bitumineux canadiens à Suncore, cette innovation va permettre aux investisseurs de se faire une idée plus précise des performances du groupe dans les énergies renouvelables. TotalEnergies a ainsi dévoilé un profit opérationnel net ajusté de 370 millions de dollars pour cette activité au premier trimestre 2023, soit 5,3% du total, après une perte de 82 millions un an plus tôt. Sur l’ensemble de l’exercice 2022, il était ressorti à 975 millions de dollars, en hausse de 50%. Sur 12 mois glissants, TotalEnergies annonce en outre un niveau solide de retour sur capitaux employés, à 9,9%, proche de son objectif d’une rentabilité «à deux chiffres» dans ce métier.

Encore du gaz

Ces chiffres encourageants sont toutefois à prendre avec prudence car ils ne reposent pas uniquement sur des énergies renouvelables. Le pôle «Integrated Power» comprend en effet la production d’électricité verte, mais aussi celle obtenue à partir de centrales à gaz. Son poids est en baisse progressive depuis début 2021 (voir graphique) et il devrait être rapidement marginalisé - les dirigeants visant un doublement des capacités dans le renouvelable d’ici à 2025 à 35 GW – mais il représente encore 25% des capacités brutes installées et 55% de la production nette d’électricité.

L’évolution de la performance de cette branche n’en sera pas moins suivie de près par le marché. Les dirigeants prévoient d’investir 5 milliards de dollars dans les énergies bas-carbone cette année et des acquisitions opportunistes ne sont pas à exclure alors que le groupe devrait récupérer plusieurs milliards de dollars des cessions à venir à Suncore et à Couche-Tard.

Interrogé sur le sujet lors d’une conférence analystes, Patrick Pouyanné a toutefois prévenu de «ne pas croire toutes les rumeurs» ; le nom de son groupe ayant été cité par la presse à plusieurs reprises ces derniers temps sur de potentiels dossiers de fusions-acquisitions. «Nous ne faisons des opérations que quand le prix est bon (…), s’il y a des synergies, et si elles sont cohérentes avec notre stratégie», a-t-il aussi rappelé.