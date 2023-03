Baisse. Conséquence de la crise sanitaire, les dividendes mondiaux ont chuté de 55 milliards de dollars pour atteindre 329,8 milliards au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 14,3 % des dividendes totaux, selon l’enquête annuelle de Janus Henderson (voir le graphique). Au Royaume-Uni, les dividendes se sont effondrés de plus de 41 % au troisième trimestre, pour atteindre leur plus bas niveau depuis trois ans. Relativement épargnés par la crise, le Canada, Hong Kong et la Chine font partie des rares pays et territoires qui échappent à la tendance baissière. China Construction Bank et China Mobile Limited, composent, avec Gazprom, le trio de tête des meilleurs payeurs. Aux Etats-Unis, une société sur six a réduit ou annulé ses dividendes au troisième trimestre, et malgré les annonces récentes de quelques émetteurs tels qu’Altice USA et Berkshire Hathaway, les rachats d’actions ont globalement diminué. « Les études sur la baisse des rachats d’actions en 2020 seront disponibles début 2021 mais si environ la moitié des rachats sont mis de côté cette année aux Etats-Unis, cela pousserait le rendement total des actionnaires à la baisse d’un peu plus d’un quart (modestes réductions de dividendes comprises). Cela donnerait une image plus fidèle de la situation aux Etats-Unis, plaçant le pays au même niveau que les nations européennes les plus performantes », estiment les auteurs de l’étude.