Biomérieux dissocie les fonctions de PDG, Pierre Boulud prend les rênes

Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a annoncé mercredi qu’il procéderait à une dissociation des fonctions de président et de directeur général à compter du 1er juillet. Alexandre Mérieux deviendra ainsi président exécutif et cèdera son poste de directeur général à Pierre Boulud, directeur général délégué depuis trois ans.

«Pierre Boulud dirigera le comité de direction de bioMérieux pour mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise dans toutes ses dimensions», a indiqué la société dans un communiqué.

«Face aux fortes évolutions du secteur mondial de la santé, Alexandre Mérieux se concentrera ainsi sur les enjeux essentiels de stratégie générale», a ajouté le groupe français.

Pierre Boulud a rejoint bioMérieux en novembre 2016 en tant que membre du comité de direction en charge de l’Asie-Pacifique. Il est nommé directeur général délégué en mars 2020. Auparavant, il est passé par le Boston Consulting Group et chez Ipsen.

Biomérieux présentera ses résultats semestriels le 1er septembre prochain. En Bourse, l’action recule de 7% depuis le début de l’année.