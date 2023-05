Le gendarme américain de la concurrence freine la consolidation du secteur pharmaceutique

Revirement stratégique. La Federal Trade Commission (FTC) américaine va engager une action judiciaire devant le tribunal fédéral de Chicago pour bloquer le rachat d’Horizon Therapeutics par Amgen pour 28 milliards de dollars. Pourquoi ?

L’autorité américaine craint que cette opération «enracine» le monopole de deux produits phares d’Horizon, Tepezza, dans le traitement des maladies oculaires thyroïdiennes, et Krystexxa, contre la goutte. En effet, Amgen pourrait profiter de sa position en utilisant des rabais sur ses blockbusters pour faire pression sur les assureurs et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) afin d’obtenir des conditions favorables pour ces deux médicaments d’Horizon. D’autant qu’aucun de ces deux traitements n’a de concurrents, souligne la FTC. Elle rappelle que les traitements en cause sont très onéreux, 350.000 dollars pour six mois de Tepezza et 650.000 dollars pour un an de Krystexxa.

«La consolidation effrénée de l’industrie pharmaceutique a donné à des entreprises puissantes un laissez-passer pour augmenter de manière exorbitante les prix des médicaments sur ordonnance, refusant aux patients l’accès à des génériques plus abordables et entravant l’innovation sur des marchés qui sauvent des vies», a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. En creux, le gendarme américain semble dire que sa gestion des précédents dossiers n’est pas parvenue à régler les problèmes de concurrence. Auparavant, la FTC préférait exiger des cessions de certains médicaments en cas de poids prépondérant dans une indication.

Amgen s’est dit «déçu» par cette décision, estimant avoir «démontré de manière écrasante» que cette opération ne posait pas de problème de concurrence. Elle rappelle n’avoir connaissance d’aucune acquisition antérieure qui aurait été bloquée en vertu d’une théorie du regroupement. Le laboratoire pharmaceutique espère désormais finaliser le rachat d’ici à la mi-décembre, au lieu de la fin juin, prévue initialement. Les arguments de la FTC sont «trop larges et au mieux hypothétiques», selon BMO Capital Markets, estimant que le rachat devrait se conclure. L’action Horizon a chuté de 14% mardi, avant de rebondir de près de 4% en séance mercredi.

Le signal est clair, le gendarme de la concurrence contestera toute fusion permettant aux géants pharmaceutiques d’enraciner leur monopole aux dépens des consommateurs et d’une concurrence loyale. De quoi inquiéter les opérations en cours, comme le rachat de Seagen par Pfizer pour 43 milliards de dollars, et celui de Prometheus Biosciences par Merck pour 11 milliards. Fort de ce dossier, les groupes pharmaceutiques pourraient réviser leur politique d’acquisitions, en ciblant des entreprises plus petites ou encore au stade d’essais cliniques, anticipe Jefferies.

La FTC examine actuellement d’autres dossiers à la suite de plaintes généralisées concernant les remises et les frais payés par les fabricants de médicaments aux PBM et autres intermédiaires pour favoriser les médicaments coûteux au détriment des médicaments moins chers. L’autorité poursuit d’ailleurs son enquête de marché sur les pratiques commerciales des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), afin notamment d'évaluer les effets de leur politique sur le prix et l’accessibilité des médicaments.