BHP signe un accord de captage de carbone avec un sidérurgiste chinois

Le groupe minier anglo-australien BHP a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif avec le sidérurgiste chinois HBIS en vue de mettre en œuvre un projet de captage, stockage et utilisation du carbone (CCUS). «Notre partenariat avec HBIS, qui comprend plusieurs volets, inclura désormais l’essai pilote d’une nouvelle technologie de séquestration de carbone dans leur usine située dans la province du Hebei. Cet essai intégrera les résultats d’un test mené l’an dernier avec ArcelorMittal, Mitsubishi Heavy Industry et Mitsubishi Development», a commenté Vandita Pant, directeur commercial de BHP, cité dans le communiqué.

A lire aussi:

Un investissement estimé à 15 millions de dollars

Les technologies employées visent notamment à permettre l’utilisation annuelle de 60.000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) séquestré lors du processus de production de l’acier à partir du minerai de fer au sein des usines du groupe chinois. Le projet sera financé par un investissement pouvant atteindre 15 millions de dollars (13,9 millions d’euros) sur trois ans, comme prévu dans le protocole d’accord signé en 2021 entre les deux entreprises. «La province du Hebei, qui représente environ 20% de la production chinoise d’acier, fait partie des régions dans lesquelles nous comptons développer nos initiatives de décarbonation», a souligné le directeur commercial.

L’action BHP a clôturé lundi en légère baisse (-0,21% à 43,55 dollars australiens) sur la Bourse de Sydney. Le groupe minier et son partenaire chinois ont tous deux l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. HBIS, qui consacre plus de 3% de son chiffre d’affaires à des activités de R&D, a dégagé en 2021 un résultat d’exploitation de 426,7 milliards de yuans (57,7 milliards d’euros) et son total de bilan s’élevait à 508,6 milliards de yuans à fin décembre 2021. Selon une étude du cabinet de conseil Wood Mackenzie, les sidérurgistes chinois ont émis en 2021 plus de 2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, ce qui représente environ 61% des émissions de cette industrie à l’échelle mondiale.