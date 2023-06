Atos vise 5 milliards d’euros de ventes pour ses activités d’infogérance

L’entreprise de services numériques Atos a détaillé mercredi le plan de recentrage et les ambitions à moyen terme de sa branche Tech Foundations, qui regroupe ses activités historiques de services d’infogérance, en amont d’une journée dédiée aux analystes financiers.

«Tech Foundations a redéfini son portefeuille d’activités coeur de métier afin de mieux répondre aux priorités de ses clients et de se positionner stratégiquement pour bénéficier des tendances du marché telles que les nouvelles organisations des espaces de travail numériques post-covid, la transition rapide vers le multi-cloud et les configurations hybrides, ainsi que l’importance accrue du cloud souverain et de l’intelligence artificielle», a indiqué Atos dans un communiqué.

705 milliards d’euros

La division se positionne ainsi sur un «marché adressable plus important, représentant environ 705 milliards d’euros à l'échelle mondiale, une augmentation de 40% par rapport au marché considéré" à l’occasion de la journée investisseurs d’Atos de juin 2022, a expliqué la société.

Le portefeuille de Tech Foundations «s’articule désormais autour de quatre activités coeur de métier, totalisant un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros pour l’exercice 2022», a précisé Atos.

Avec ce recentrage, le chiffre d’affaires de Tech Foundations devrait «atteindre un plancher en 2024, à environ 5 milliards d’euros, combinant une croissance organique de 0% à 2% par an du chiffre d’affaires coeur de métier et la poursuite d’une réduction maîtrisée des activités non coeur de métier», a indiqué Atos.

Dans son précédent plan présenté en juin 2022, Atos visait un point bas à environ 4,1 milliards d’euros en 2024 pour le chiffre d’affaires de ses activités historiques. Atos table par ailleurs toujours sur un retour à la croissance en 2026.

Cash positif en 2025

La marge opérationnelle devrait pour sa part s'établir entre 6% et 8% en 2026, contre un précédent objectif de plus de 5%, tandis que le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts devrait «passer en territoire positif» en 2025 et dépasser 250 millions d’euros en 2026. Atos s’attendait auparavant à 150 millions d’euros en 2026.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, le directeur général d’Atos et co-dirigeant de Tech Foundations, Nourdine Bihmane, a par ailleurs souligné que le conseil d’administration et le président d’Atos avaient «tout [le] soutien» de l'équipe de direction et qu’ils jouaient un «rôle essentiel» dans la transformation du groupe.

La semaine dernière, le gestionnaire d’actifs Sycomore Asset Management a demandé le départ du président du conseil d’administration d’Atos, Bertrand Meunier, estimant que ce dernier, qui siège au conseil d’administration depuis plus de 15 ans, a «une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance» du groupe.