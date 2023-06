Akkadian gagne partiellement contre Erytech

La tension ne baisse pas à quelques jours de l’assemblée générale de la biopharma Erytech, qui se tiendra le 23 juin prochain à Paris. Ses actionnaires sont appelés à approuver la fusion avec la biotech Pherecydes, annoncée en février dernier. Or, depuis le mois dernier, le fonds luxembourgeois Akkadian Partners s’oppose publiquement à ce rapprochement, évoquant une «absence de pertinence» et dénonçant ses modalités «déséquilibrées». Après avoir franchi le seuil de 5% du capital le 13 avril, Akkadian, détenu à parité par Mathieu Bigois et Jean-Luc Elhoueiss, détenait le 3 mai dernier 5,7% du capital et 5,4% des droits de vote d’Erytech.

Dernier rebondissement en date, le tribunal de commerce de Lyon vient de répondre en référé à la demande d’Akkadian. Il nomme un expert judiciaire – Jean Leroux du cabinet Abelia Consulting – avec pour mission de «donner son avis sur la parité de fusion retenue par les parties et pour cela, examiner notamment les méthodes d’évaluation mises en œuvre pour estimer la valeur réelle de chacune des deux sociétés Erytech et Pherecydes» précise l’ordonnance, citée dans le communiqué d’Akkadian.

Le rapport devra être remis dans un délai de quatre mois. Le juge justifie cette nomination en raison des questions posées par le rapport du cabinet Abergel, sollicité par Akkadian. Ce rapport «soulève des questions dont la pertinence paraît suffisante pour pouvoir affirmer que l’actionnaire minoritaire dispose d’un intérêt légitime à les voir approfondir sur la base d’informations additionnelles dont il ne disposait pas», ajoute l’ordonnance.

Le vote sur la fusion aura bien lieu le 23 juin

En revanche, le tribunal n’exige pas le report du vote des résolutions relatives à la fusion lors de l’AG du 23 juin prochain, comme le demandait Akkadian. Le juge lyonnais estime que le dommage hypothétique, d’une fusion réalisée sur une parité remise en cause par l’expert judiciaire, «serait, une fois réalisé, aisément réparable.» Une position contestée par Akkadian. Aussi, le fonds activiste demande à Erytech de reporter le vote sur la fusion. Si ce dernier n’attendait pas l’avis de l’expert, il supporterait le risque d’un «procès ultérieur qui viserait l’annulation de la fusion ou l’engagement de la responsabilité des dirigeants», précise l’ordonnance. Ce risque n’a pas convaincu Erytech.

Dans deux communiqués séparés, Erytech et Pherecydes se sont félicités de l’ordonnance de référé déboutant Akkadian de sa demande de report du vote sur la fusion. Ils précisent que l’expertise sera réalisée aux frais d’Akkadian et qu’il est condamné à payer leurs frais de procédure.

De nombreux échanges de communiqués

Depuis, la première communication publique d’Akkadian le 15 mai dernier, les échanges de communiqués de presse entre les deux protagonistes n’ont pas cessé. Le 7 juin, Akkadian avait proposé une stratégie alternative fondée en particulier sur l’étude de partenariats dans les maladies orphelines et en oncologie et sur la recherche de l’acquisition d’une société rentable, permettant notamment d’utiliser les déficits fiscaux reportables d’Erytech. A défaut, Akkadian recommandait de rechercher un acquéreur. Il se disait alors conforté dans son analyse relative à la sous-évaluation d’Erytech et à la surévaluation de Pherecydes, par le rapport d’expertise demandé à Abergel, et qu’il a rendu public.

Lundi dernier, Erytech avait répondu à « la désinformation » d’Akkadian dans un long communiqué, expliquant que la contestation par le fonds activiste de la fusion est fondée « sur « des informations incomplètes » et sur « des arguments trompeurs », et qu’il «n’a pas présenté d’autre option valable». Selon Erytech, les «actions infondées d’Akkadian présentent un risque de destruction de la valeur actionnariale et de perte d’emplois dans deux entreprises, ainsi que la perte potentielle d’une technologie d’importance stratégique en France». La fusion annoncée doit donner naissance à un leader mondial de la phagothérapie.

Dès le lendemain, Akkadian rétorquait, réaffirmant qu’Erytech «a un avenir en dehors de toute fusion avec Pherecydes, […] avec ou sans les membres actuels du conseil d’administration et sa direction.» Le fonds reproche aux dirigeants et aux administrateurs d’exercer «une pression morale insupportable» sur le magistrat saisi de la demande d’Akkadian et sur les actionnaires d’Erytech, en leur disant que leur choix se résume entre la fusion avec Pherecydes et le risque de liquidation de la société.

Aussi, en cas d’échec de la fusion, Akkadian appelle la direction et les administrateurs d’Erytech à présenter leur démission et coopter les cinq administrateurs qu’il propose (Claude Allary, Christian Duchow, Ross Maclean, Pierre Morgon et Akkadian Partners, représenté par Mathieu Bigois). Avec l’objectif d’assurer «une continuité d’activité et un développement futur pour Erytech sans condamner la société à être dissoute et liquidée».

Par ailleurs, le 7 juin, Akkadian fustigeait aussi la rémunération jugée «disproportionnée» des deux dirigeants, «approximativement 600.000 euros annuels pour Gil Beyen [DG d’Erytech] et 400.000 euros annuels pour Eric Soyer [DGD d’Erytech]». A titre de comparaison, la rémunération des dirigeants d’entreprise publique, comme celle du PDG d’EDF, est plafonné à 450.000 euros depuis 2012.