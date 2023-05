«Sur les actions, notre prudence est concentrée sur l’Europe»

L’Agefi : Pourquoi restez-vous neutre sur les actions ?

Sebastian Paris Horvitz : Nous conservons un positionnement légèrement prudent sur les actions. Mais celui-ci est contrasté. Notre prudence est concentrée sur l’Europe, et dans une moindre mesure sur les Etats-Unis. Nous conservons une vue plus constructive sur la sphère émergente dans son ensemble, en particulier en Asie. Le marché chinois nous semble décoté, notamment les segments liés à la forte reprise de la consommation, en particulier via les plateformes internet. Nous sommes également positifs sur la Corée et sur l’Inde. Pour le Japon, nous avons accru notre exposition mais, comme sur les économies liées aux matières premières (Royaume-Uni, Canada et Australie), nous sommes relativement neutres.

La valorisation des actions européennes nous semble peu attractive compte tenu d’un scénario de faible croissance économique et de taux d’intérêt élevés, qui rend les primes de risques actions faibles. Cela est aussi vrai pour les Etats-Unis, mais le marché semble mieux anticiper la baisse des bénéfices (-12% sur les bénéfices 2023, par exemple) qu’en Europe. La force de l’euro est également un élément de vigilance, et ce, malgré le rebond récent du billet vert.

Comment pourrait évoluer votre allocation dans les prochaines semaines ?

Nous anticipons que les banques centrales resteront restrictives, ce qui justifie de conserver une allocation prudente, et cherchons toujours à nous exposer au rendement de qualité.◆

