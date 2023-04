SIX adapte sa stratégie d’intégration de la Bourse de Madrid

Après avoir racheté en juin 2020 pour 2,8 milliards d’euros la Bourse de Madrid (Bolsas y Mercados Españoles, BME), SIX a revu cet hiver son plan d’intégration de la plateforme de trading BME. Et ce en raison d’une complexité inattendue sur le plan juridique et technologique, a confirmé à L’Agefi Jos Dijsselhof, directeur général de la Bourse suisse : «Nous avons avancé 96% du plan d’intégration opérationnel, qui se poursuit jusqu’en 2024 et devait nous permettre de générer initialement plusieurs millions d’euros de synergies, et nous découvrons chaque jour, en travaillant ensemble, de nouveaux domaines pour optimiser notre offre, notre organisation. Mais c’est vrai, nous avons adapté l’intégration de la plateforme de trading.»

L’idée reste toujours à moyen terme de transférer sur une plateforme technologique suisse commune l’essentiel du trading de la Bourse de Madrid : la négociation sur les actions, les obligations et instruments assimilés, ainsi que les services liés à la négociation comme la diffusion des données de marché. Le plan initial, qui n’incluait pas le négoce de produits dérivés rappelait TheTradeNews en février, devait être achevée entre fin 2022 et mi-2023. Mais les deux systèmes présentaient finalement trop de différences techniques, «et cette intégration aurait coûté des dizaines de millions d’euros : nous avons préféré les investir directement dans l’amélioration de la plateforme espagnole, que nous ferons converger progressivement vers la technologie utilisée pour notre plateforme en Suisse. Cette transition ordonnée devrait prendre trois à cinq ans», ajoute Jos Dijsselhof.

En quête de croissance externe

Concernant les autres développements, SIX, toujours détenue par environ 120 banques suisses, a bien, comme annoncé dans L’Agefi Hebdo en mai 2022, créé le 1er janvier une nouvelle structure juridique, SIX Exchange Group SA, afin d’y loger, aux côtés d’une structure SIX Banking Services dédiée aux services de paiement (15% du revenu opérationnel), ses activités de plateforme boursière (25%), de services post-marché (31%) et de données (26%). «Cela permet d’être plus flexible, notamment pour lever d’éventuels capitaux, si nous identifions des cibles complémentaires pour de la croissance externe», poursuit Jos Dijsselhof.

Le groupe reste attentif aux opportunités sur ses quatre segments historiques, même si le segment des données reste plus rentable à développer. A priori, les partenariats restent privilégiés concernant le segment post-trade, dans une logique d’interopérabilité avec les plateformes. «Après avoir développé une plateforme de trading de cryptoactifs en Asie avec le groupe japonais SBI, nous aimerions par exemple monter un projet équivalent sur la digitalisation des actifs aux Etats-Unis si le pays s’ouvre un peu, un jour, sur ces sujets», conclut le dirigeant.

