La situation se complique pour les prêts hypothécaires au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est-il au bord d’une crise immobilière et hypothécaire majeure ? Ces dernières semaines, les perspectives de nouvelles hausses de taux de la Banque d’Angleterre (BoE) très au-dessus des 5% actuels ont soutenu la flambée des taux hypothécaires, et alimenté les craintes des propriétaires, des investisseurs et des décideurs politiques.

Les taux hypothécaires ont explosé en juin pour la première fois depuis la crise du mini-budget en septembre 2022, après laquelle ils avaient connu une accalmie. Ils sont remontés très au-dessus de 6% pour les taux fixes à 2 ans, proche de 6% pour les taux fixes à 5 ans. Et au-dessus de 7,50% pour les taux variables, avec davantage d’emprunteurs exposés à des taux entre 8,50% (propriétaires occupants) et 9,40% (propriétaires bailleurs).

Quelle correction des prix ?

Avec des prêts à taux fixes sur de courtes durées, le Royaume-Uni reste vulnérable aux hausses de taux, même si les taux variables au sens strict représentent désormais moins de 15% du total des encours de prêts hypothécaires outre-Manche. «Nos modèles suggèrent que le taux effectif des encours de crédits immobiliers passera de 2,9% en moyenne au premier trimestre 2023 à 4,6% au quatrième trimestre 2024. Un peu plus de 50% de cette hausse reste à venir, même si c’est nettement inférieur à ce qu’elle aurait été si les prêts à taux variable étaient aussi répandus qu’il y a dix ans», note James Moberly, analyste chez Goldman Sachs. L’Office for National Statistics (ONS) s’attend à ce que plus de 1,3 million de prêts à taux fixe arrivent à expiration et nécessitent un refinancement d’ici à mi-2024.

La BoE a d’ailleurs bien rappelé dans son dernier rapport de stabilité financière que les ménages concernés devraient voir leurs remboursements hypothécaires mensuels doubler dans les mois à venir. Elle a ajouté que les plus exposés ne sont pas aussi endettés qu’ils pouvaient l’être à la veille de la grande crise financière (GFC) en 2008.

Les taux fixes restent cependant étalonnés sur un ratio de valorisation des biens LTV (loan-to-value) de 75%. Or les prix de l’immobilier britannique n’ont jusqu’à présent pas vraiment diminué selon l’indice du gouvernement, ou seulement de 3% à 5% selon les indices Halifax ou Nationwide. Le marché a fait preuve d’une étonnante résistance grâce à la demande refoulée pendant la pandémie - même après la fin de l’exonération des droits de mutation fin 2021 - et à la bonne tenue générale de l’économie et du marché de l’emploi en particulier. Mais la situation s’est dégradée avec une hausse des taux hypothécaires de près de 1 point depuis mai.

«Les approbations de prêts hypothécaires ont baissé de 25% par rapport à l’année dernière. Le nombre d’acheteurs au comptant a également diminué, de sorte que les transactions ont continué de baisser, explique Andrew Goodwin chez Oxford Economics. Notre indice d’accessibilité au logement suggère que les prix des logements sont surévalués d’environ 30%», ajoute-t-il. Pour autant, avec seulement 30% de logements britanniques faisant encore l’objet de prêts hypothécaires (vs 42% en 2000), la baisse des valorisations pourrait être plus progressive et inférieure à celle des précédents cycles de resserrement monétaire, plutôt autour de 13% depuis le pic que de 16% en moyenne par le passé.

Moins d’emprunteurs hypothécaires, des niveaux d’endettement plus élevés hors excédent d’épargne accumulé pendant le Covid, une possible répercussion des intérêts sur les loyers, mais aussi une vigueur du marché du travail qui limitera les ventes forcées : ces changements structurels limitent les comparaisons, confirment les banques. Seul un petit nombre de clients connaissent des retards de remboursement. Les saisines hypothécaires restent aussi limitées, selon UK Finance. Mais, toute augmentation significative du chômage pourrait évidemment changer la donne.

Quels effets sur le PIB ?

Les équipes d’Oxford Economics et de Goldman Sachs estiment que la BoE arrêtera sa hausse de taux avant les 6,25% valorisés par les marchés de swaps pour fin 2023-début 2024. Plutôt à 5,75% et à 6% respectivement. «Cela permettrait une légère baisse des taux swap au second semestre, en particulier sur l’extrémité la plus courte de la courbe, avec une stabilisation des taux hypothécaires fixes autour de 6,25% à 2 ans et de 5,50% à 5 ans (LTV 75% dans les deux cas)», suggère Andrew Goodwin. De quoi augmenter tout de même le coût de 500.000 à 650.000 emprunts d’environ 500 points de base (pb) à 2 ans ou 350 pb à 5 ans, et le service mensuel de la dette de plus de 500 livres sterling en moyenne (580 livres à 2 ans, 400 livres à 5 ans). L’allongement des maturités des prêts à taux fixe de 2 à 5 ans, comme depuis quelque temps, voire de 5 à 10 ans, mais c’est encore beaucoup plus rare, est un moyen pour les ménages emprunteurs d’atténuer une partie de ce surcoût mensuel lié à la hausse des taux.

En se basant sur un encours total de 1.700 milliards de livres sterling, «la hausse de 2,4 points de pourcentage du taux effectif d’ici au quatrième trimestre 2024 entraînerait une augmentation théorique des paiements d’intérêts de 44 milliards de livres sterling (1,6% du PIB)», calcule de son côté James Moberly. En prenant en compte la moindre importance de la dette hypothécaire par rapport à l’économie britannique, le choc sur les revenus de nombreux emprunteurs et le changement de profil/de maturité des nouveaux prêts, il aboutit à la conclusion que le total des paiements hypothécaires augmenterait en fait de 32 milliards (1,2% du PIB) d’ici au quatrième trimestre 2024. Soit un ralentissement potentiel de la croissance du PIB de 0,6%, hors effets de second tour. Reste à savoir jusqu’à quel niveau de récession la Banque d’Angleterre veut aller.

