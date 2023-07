«Nous pourrions être amenés à augmenter le poids en actifs monétaires voire obligataires»

L’Agefi : Pourquoi restez-vous aussi agressif sur les actions ?

Frédéric Dodard : Les actions et les actifs monétaires continuent à avoir notre préférence face aux obligations gouvernementales et d’entreprises de bonne qualité. Pour certains portefeuilles, nous avons également une surpondération sur l’or pour ses vertus défensives. Les actions ont été portées jusqu’à la fin juin par un environnement de marché propice à la prise de risque, des saisons de résultats positives et une meilleure attractivité par rapport aux obligations, dans un contexte encore tendu pour les taux d’intérêt.

Comment pourrait évoluer votre portefeuille cet été ?

Nous pourrions être amenés à modifier notre allocation d’actifs et à augmenter le poids en actifs monétaires voire obligataires pour deux principales raisons. D’une part, la dégradation matérielle de l’environnement de marché pendant une saison en moyenne plus difficile pour les marchés d’actions. Pendant six mois, l’appétit pour le risque a été très prononcé et a même atteint en juin un niveau extrême tel que mesuré par notre indicateur de régime de marché, ce qui n’est pas soutenable sur le moyen terme, surtout si les banques centrales continuaient leur lutte vigoureuse contre l’inflation. D’autre part, la saison des résultats. Les résultats du deuxième trimestre risquent d’être moins bons que lors des saisons précédentes et cela pourrait avoir un impact sur notre évaluation relative des actions par rapport aux autres classes d’actifs.