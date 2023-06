L’Agefi : L’exposition obligataire a été renforcée sur les derniers mois. Quels sont les facteurs soutenant ce positionnement ?

Raphaël Sobotka : La baisse du niveau d’inflation, bien qu’elle soit toujours au-dessus de la cible des banques centrales, nous amène à penser que la Fed et la BCE sont proches de la fin du cycle de normalisation monétaire, même si nous n’attendons pas pour autant de baisse de taux sur 2023. Par ailleurs, le ralentissement de la croissance économique, particulièrement dans les pays développés, devrait affecter négativement les actifs risqués de manière générale et permettre aux actifs obligataires de délivrer une performance décente, en raison de la reconstitution de leurs primes et du regain d’intérêt des investisseurs.

Il est néanmoins notable que nous privilégions dans cette configuration de marché des actifs obligataires de qualité, tant sur les émetteurs souverains que sur les entreprises, offrant un faible risque de liquidité et d’endettement.

Comptez-vous vous alléger en actions ?

Nous conservons un positionnement prudent sur les actifs risqués, incluant les actions. A ce stade, nous estimons que la concentration du risque est élevée, notamment sur le marché américain où la hausse est seulement liée à quelques entreprises du secteur technologique. Nous envisageons de conserver ce positionnement sans pour autant diminuer l’exposition, mais en focalisant notre sélection sur les titres de qualité et des niveaux de capitalisation plus modérés, offrant une certaine résilience des profits sans pour autant afficher une valorisation excessive.