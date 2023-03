«Nous anticipons un épuisement du rallye sur les actions européennes»

L’Agefi : Pourquoi êtes-vous prudents sur les actions ?

Warin Buntrock : Depuis septembre 2022, les indices boursiers se sont envolés. L’EuroStoxx a grimpé de 27% et le CAC 40 a même battu son sommet historique. Les marchés actions semblent insensibles aux banques centrales qui, face aux pressions inflationnistes persistantes, vont poursuivre plus longtemps leur cycle de resserrement monétaire. La bonne tenue de la conjoncture mondiale explique ce rallye. Les indices européens affichent d’ailleurs une performance nettement supérieure à celle des indices américains. La valorisation plus faible des indices européens, leur composition moins élevée en valeurs de croissance et la sensibilité plus importante à la réouverture de la Chine peuvent expliquer la meilleure performance de l’Europe. Nous sommes prudents aujourd’hui, tout en privilégiant l’Europe, car nous anticipons un épuisement de ce rallye.

Au sein de l’obligataire, quels actifs privilégiez-vous ?

La hausse des taux se poursuit, davantage sur la partie courte. Le rendement de l’emprunt d’Etat allemand à 2 ans a ainsi atteint 3,3%, son plus haut niveau depuis 15 ans. Les courbes des taux sont inversées. Nous privilégions ainsi les parties courtes, surtout sur les emprunts privés qui apportent un supplément de rémunération par rapport aux emprunts publics.