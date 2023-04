Nathalie Aufauvre (ACPR) : «Les banques devront produire leurs plans de transition vers 2025»

Fin 2022, les établissements bancaires signataires de la NZBA (Net Zero Banking Alliance) ont rendu publics leurs objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et 2050, pour les secteurs les plus émissifs. Ils travaillent actuellement à la mise en forme de plans de transition, qui seront la traduction opérationnelle de ces objectifs de moyen et long terme.

Lors de la conférence «Banques et finance verte» organisée par L’Agefi le 18 avril dernier, Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a précisé les attentes de son institution, qui cette année comme depuis trois ans, se penchera sur les engagements climats du secteur financier.

Si le reporting réglementaire est une photo, et les stress tests, une vidéo, une projection, ces plans, qui sont à l’origine des engagements volontaires, viennent éclairer les conditions de la mise en œuvre de la transition vers la neutralité carbone. Pour les rédiger, les établissements doivent définir une méthode, faire évoluer leur organisation, définir des objectifs mais également des jalons intermédiaires. «Ce dernier point est très important pour nous superviseurs, dont le rôle est de vérifier que les établissements sont bien engagés dans une transition, que ces plans sont cohérents avec une approche sectorielle nationale», a-t-elle déclaré.

L’EBA (European Banking Authority) travaille actuellement à la rédaction de lignes directrices destinées à accompagner les banques dans l’élaboration de ces plans.