L’opérateur CBOE veut se lancer sur les introductions en Bourse européennes

CBOE Global Markets, qui détient la Bourse des options de Chicago, mais opère aussi la plus grande plateforme de négociation multilatérale alternative (MTF) sur les actions européennes depuis la fusion de Bats Chi-X Europe en 2011, va annoncer qu’elle souhaite venir concurrencer les marchés réglementés (MR) européens comme London Stock Exchange (LSEG), Euronext, Deutsche Börse et Nasdaq sur leur activité historique d’introduction en Bourse (IPO) à partir du début de l’année prochaine, indiquait un article du Financial Times le 24 mai.

Les MTF avaient été créés en 2007 avec la réglementation MIF1 pour ouvrir la concurrence sur la négociation des actions (marchés secondaires). Elles espèrent un jour pouvoir également opérer directement des IPO et levées de fonds (marchés primaires). Mais CBOE (alors Bats Chi-X Europe) avait obtenu dès mai 2013 auprès du régulateur britannique (Financial Conduct Authority, FCA) un statut de Recognised Investment Exchange (RIE) pour exploiter un MR et des cotations primaires en parallèle de son MTF. Contacté par L’Agefi, CBOE rappelle que cette licence de MR a été étendue à sa filiale d’Amsterdam avec le Brexit, sans mise en œuvre opérationnelle (hors ETF, exchange traded funds) jusqu’alors.

Concurrence US-UK-UE

Cette annonce intervient dans un contexte d’incertitude économique où l’Europe souffre d’un manque de nouvelles cotations primaires, avec même l’abandon de cotations européennes par plusieurs émetteurs (Flutter, CRH, Ferguson, Arm, etc.) au profit des pools de liquidités new-yorkais. Elle intervient également à un moment où les dirigeants à la fois du Royaume-Uni et de l’Union européenne (UE) cherchent à rendre leurs marchés de capitaux plus compétitifs et attractifs pour les investisseurs et les nouvelles entreprises.

«Nous sommes arrivés à la conclusion que, du point de vue de la formation de capital, il existe des lacunes et une possibilité pour une nouvelle plateforme de cotation, innovante et pensant et fonctionnant d’une manière différente, d’ajouter vraiment de la valeur, a déclaré au FT Jos Schmitt, responsable du listing mondial pour CBOE Global Markets. L’Europe est l’une des zones sur lesquelles nous voulons nous concentrer», évoquant à la fois le Royaume-Uni et les Pays-Bas où la société est sur le point de recruter un directeur du Listing.

Ian White, analyste chez Autonomous Research également cité par le FT, a cependant estimé qu’il sera difficile à l’opérateur alternatif de gagner de véritables parts de marché sur les Bourses historiques, où les nouveaux émetteurs ont une meilleure visibilité, contrairement à ce qu’il a pu faire sur les marchés secondaires. A l’instar de ce qu’il fait avec le rachat de la plateforme Neo au Canada, il devrait se concentrer sur les start-up et sociétés de croissance pour lesquelles il existe un intérêt des investisseurs, mais pas toujours les conditions de succès sur les Bourses traditionnelles. Les réglementations évoluent d’ailleurs actuellement dans plusieurs pays, au Royaume-Uni ou même en Italie, afin d’attirer de nouveaux émetteurs de ce type.

Les analystes estiment en revanche que cette nouvelle concurrence sur les offres publiques pourraient rendre les prix de cotation plus compétitifs, ou du moins limiter la possibilité des autres opérateurs d’augmenter à nouveau leurs frais.

