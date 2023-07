Londres veut assouplir les règles sur le paiement de l’analyse financière

Un pas en arrière. Le Royaume-Uni, qui avait lancé en décembre 2022 un examen indépendant sur la recherche financière dans le cadre du programme du gouvernement pour renforcer l’attractivité des marchés britanniques post-Brexit (Réformes d’Edimbourg), n’a finalement pas complètement tranché sur la question de son paiement. Depuis 2018, la réglementation européenne MIF 2 a strictement séparé le paiement de l’exécution des ordres d’achat ou de vente sur les valeurs cotées, et le paiement de l’analyse financière réalisée par les courtiers. Cette séparation, connue sous le nom d’unbundling, a suscité depuis de longs débats sur la déperdition de recherche, et quelques adaptations : dérogation pour les capitalisations au-dessous de 1 milliard d’euros, développement de la «recherche sponsorisée» par les émetteurs, etc.

Chargée de la revue par le chancelier de l’Echiquier, Jeremy Hunt, l’avocate Rachel Kent en a publié le résultat le 10 juillet sous la forme de sept recommandations, au gouvernement, à la Financial Conduct Authority (FCA) et à l’industrie. Elle suggère de créer une plateforme de recherche qui offrirait une organisation centralisée pour la promotion, la fourniture et la diffusion de la recherche sur toutes les sociétés cotées en Bourse, avec un focus particulier sur les plus petites. L’idée est de s’inspirer d’initiatives existant dans d’autres centres financiers – on pense au point d’accès unique (Esap) en cours de création dans l’Union européenne (UE). «Une telle installation […] devrait conduire à une meilleure couverture de la recherche et, idéalement, à un plus grand intérêt du marché pour les sociétés à petite capitalisation, et à la liquidité de leurs actions», indique le dossier.

Encourager un intérêt plus large des investisseurs pour les entreprises participantes permettrait de garantir un financement adéquat. En même temps, le document laisse des questions ouvertes. La plateforme n’imposerait aucune participation des fournisseurs de recherche, mais devrait présenter un minimum de trois analystes par valeur; la recherche devrait y être proposée gratuitement, mais différents niveaux de prix sont évoqués… Une deuxième recommandation, plus ou moins liée, consisterait à prévoir un code de conduite pour la «recherche sponsorisée».

A lire aussi:

Quel alignement international ?

Le troisième point, le plus attendu, propose de modifier les règles sur le paiement de la recherche afin d’offrir plus de choix aux gérants d’actifs (buy-side) et à leurs clients. Le rapport parle d’introduire «une option supplémentaire dans la façon dont la recherche en investissement est payée», mais tout en restant aligné sur les autres juridictions clés, même celles qui ont fait le choix du dégroupage afin de ne pas subir de désavantage concurrentiel. Dans tous les cas, les obstacles qui empêchent les acteurs britanniques du buy-side de payer pour la recherche dans d’autres juridictions où le paiement est groupé devraient être supprimés.

L’Association des marchés financiers en Europe (AFME) a, par la voix de son directeur général, Adam Farkas, réagi favorablement à cette idée de «flexibilité» autour des modes de paiement, tout en insistant sur la nécessité d’un alignement des règles entre les différentes juridictions. Lorsque l’UE a introduit des règles de proportionnalité en 2021, assez peu d’acteurs ont souhaité revenir en arrière. L’essor de la gestion passive peut être la principale raison d’un moindre besoin de payer pour la recherche financière.

Cette proposition britannique intervient quelques jours après que la Securities and Exchange Commission (SEC) n’a pas prolongé la période de «no-action letter» sur les courriers américains. A l’opposé de l’UE, les Etats-Unis imposent que la recherche soit payée en commissions parallèlement au trading, et non en cash.

Les autres propositions de Rachel Kent visent à simplifier plus largement le cadre réglementaire actuel, à faciliter l’accès à la recherche pour les investisseurs particuliers afin de résorber l’asymétrie avec les investisseurs institutionnels, et à mieux impliquer les universités dans la recherche et dans la formation de la prochaine génération d’analystes – comment ne pas penser à l’IA ? Enfin, la simplification des règles relatives au prospectus dans le cadre des introductions en Bourse est sur la table.

A lire aussi: