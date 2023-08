L’inflation française est confirmée à 4,3% en juillet

L’inflation en France a ralenti en juillet, à 4,3% sur un an, selon les données définitives sur les prix à la consommation publiées vendredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui confirme ainsi son estimation initiale.

Le taux d’inflation s'était établi à 4,5% sur un an en juin.

«Cette baisse de l’inflation est due, d’une part, à une baisse sur un an des prix de l’énergie plus forte que le mois précédent (-3,7% après -3,0%), et d’autre part au ralentissement des prix de l’alimentation (+12,7% après +13,7%) et des produits manufacturés (+3,4% après +4,2%)», a expliqué l’Insee dans un communiqué.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,1% en juillet, après 0,2% en juin. Dans son estimation initiale publiée le 28 juillet, l’Insee avait fait état de prix stables le mois dernier.

L’indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 5,1% sur un an en juillet, après 5,3% en juin. Fin juillet, l’Insee avait estimé la hausse des prix sur un an le mois dernier à 5%. Sur un mois, cet indice est resté stable en juillet après avoir progressé de 0,2% en juin, comme estimé fin juillet.