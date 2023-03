L’inflation américaine poursuit sa décrue

La Fed peut être soulagée. Les chiffres de l’inflation américaine, publiés mardi en milieu de journée, se sont inscrits dans la droite ligne des anticipations de marché.

L’inflation globale a progressé de 6% en un an en février, contre 6,4% le mois précédent. Il s’agit du huitième mois consécutif de baisse. L’inflation cœur, qui exclut les éléments volatils comme l'énergie et l’alimentation, a crû de 5,5% sur un an en février, contre 5,6% en janvier, son cinquième mois de baisse. La composante logement est ressortie plus forte qu’attendue, une surprise interprétée comme un signe que les pressions inflationnistes sous-jacentes sont plus fortes que prévu.

En réaction à ces chiffres, les marchés financiers se sont d’abord montrés volatils mercredi en début d’après-midi avant de retrouver leur tendance de début de journée. Le rendement des obligations souveraines américaines (Treasuries) à 10 ans restaient stables, à 3,61%, peu avant 15h. L’euro s’est raffermi face au billet vert, gagnant 0,07% à 1,073 dollar, tandis que l’indice DXY, qui compare la monnaie américaine à un panier de devises, perdait 0,1%.

Réunion de la Fed

«Les récents et spectaculaires mouvements sur les marchés de taux sont le signe que le marché ne trouve de direction claire, rappelait mardi matin Fabiana Fedeli, responsable gestion actions et allocation d’actifs chez M&G, lors d’une conférence à Paris. Il est très difficile, dans le contexte actuel, de savoir quel sera le prochain mouvement sur les taux.»

Les chiffres d’aujourd’hui semblent cependant conforter les marchés dans leur analyse formulée lundi : la Fed préférera limiter le rythme et l’ampleur des hausses de taux, suite aux risques qu’ils font peser sur la stabilité financière - ce, d’autant que l’inflation ne surprend plus à la hausse. La réunion de politique monétaire de mardi et mercredi prochains permettra de jauger du choix fait par la banque centrale. Les marchés tablent sur une hausse de taux de 20 points de base (pb), contre 14 pb hier et 31 pb attendus il y a une semaine. Le taux terminal devrait être atteint en mai, selon les marchés, à 4,95%.