Les gérants prennent la mesure de la persistance de l’inflation

Les 24 sociétés de gestion interrogées par L’Agefi entre le 20 février et le 2 mars 2023 ont dû composer avec des perspectives sur l’inflation en net retournement. Les données américaines comme les chiffres européens plaident pour une poursuite de la remontée des taux, au-delà des niveaux anticipés par les marchés en début d’année.

Ainsi, La Banque Postale AM est le seul gérant à estimer que la prochaine hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE), prévue en mars, ne sera pas suivie d’une hausse de taux additionnelle en mai ou en juin. La majorité des autres gestions parient sur une hausse supplémentaire de 25 points de base (pb), mais CPR AM, Deutsche Bank et Sunny AM estiment que les taux pourraient gagner 75 pb supplémentaires après la réunion de mars. Carmignac table même sur un taux directeur à 4% à trois mois. A six mois, la majorité des gestions voient les taux à 3,75%, mais pas au-delà de 4%, signe que le ralentissement de l’inflation européenne sera alors assez bien enclenché pour ne pas justifier de durcissement additionnel. Les anticipations de rendement sur le 10 ans allemand reflètent ces perspectives : à trois mois, celles-ci devraient atteindre 2,67%, contre 2,60% à six mois.

Réserve Fédérale

Les anticipations de taux pour la Fed affichent moins de dispersion -un signe que la banque centrale américaine est plus avancée dans sa lutte contre l’inflation. Là encore, les rendements du 10 ans américain à horizon six mois (3,79%) devraient chuter par rapport à leurs niveaux attendus à 3 mois, 3,94%. Lazard Frères Gestion voit toutefois les rendements atteindre et demeurer à 4,50% sur les six prochains mois.

Enfin, les gestions ne s’attendent pas à une révision à la hausse des taux de la Banque du Japon, malgré le changement de gouverneur et une inflation japonaise toujours à un niveau record. Seuls Carmignac et Allianz GI voient les taux directeurs nippons positifs à six mois. L’avenir de la politique de contrôle de la courbe de taux est en revanche plus incertain, les taux à 10 ans japonais à 6 mois étant attendus, en moyenne, à 0,59%.

Côté devises, les anticipations ont peu évolué. L’euro remonterait un peu moins face au dollar par rapport aux anticipations de février, le différentiel de taux entre la Fed et la BCE perdurant plus longtemps que prévu. Le yen aussi poursuivrait son raffermissement, mais à un rythme moins rapide. Les perspectives de la paire euro-livre semblent en revanche être bien ancrées : les prévisions des gérants sont de fait très peu divergentes.