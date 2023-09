L’inflation allemande est confirmée à 6,4% en août

L’inflation harmonisée en Allemagne a ralenti en août comme initialement annoncé, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par Destatis, l’office fédéral de la statistique.

Les prix à la consommation harmonisés, qui permettent une comparaison à l'échelle européenne, ont progressé de 6,4% sur un an outre-Rhin et de 0,4% sur un mois en août, après avoir augmenté de 6,5% sur un an et de 0,5% sur un mois en juillet.

En données nationales non harmonisées, les prix à la consommation ont crû en août de 6,1% sur un an et de 0,3% sur un mois, après une hausse en juillet de 6,2% sur un an et de 0,3% sur un mois. Les prix de l'énergie ont augmenté de 8,3% sur un an après +5,7% en juillet et ceux de l’alimentation ont ralenti, à +9% après 11% le mois précédent. L’indice «core», qui exclut ces deux éléments, a grimpé de 5,5% en août comme en juillet.

Ces chiffres confirment la première estimation de Destatis.

