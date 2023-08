L’inflation a légèrement ralenti en août en Allemagne

Le taux d’inflation annuelle a légèrement ralenti en Allemagne, à 6,1% en août après 6,2% en juillet, moins que les attentes du marché de 6,0%, selon une estimation préliminaire publiée mercredi par Destatis. Bien qu’il égale le plus bas de 14 mois enregistré en mai, l’indice des prix à la consommation (CPI) reste bien au-dessus de l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) - l’indice harmonisé aux normes européennes (HICP) est passé de 6,5% en juillet à 6,4% en août (6,3% attendus). Des données préliminaires publiées plus tôt mercredi sur six Länder laissaient présager une accélération de l’inflation nationale. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en août, comme en juillet, après -0,1% en mai.

Risques liés à l’énergie ?

L’inflation sous-jacente (core), hors alimentation et énergie, s’est établie à 5,5% en août, sans changement par rapport à juillet. L’inflation des services a un peu ralenti, à 5,1% en août après 5,2% en juillet (0,1% en rythme mensuel), malgré le prolongement de l’effet de base lié au prix des transports réduits à l’été 2022 rappelle l’office statistique. Les prix des biens ont de nouveau augmenté, de 7% à 7,1% en rythme annuel (0,6% en rythme mensuel), en raison d’une accélération du coût de l’énergie, de 5,7% à 8,3% en rythme annuel (2,1% d’un mois sur l’autre). En revanche, les prix des produits alimentaires ont augmenté à un rythme annuel plus lent, de 9% après 11% en juillet (-0,3% en glissement mensuel), loin du pic de 22,3% en mars.

«La répartition de l’inflation sous-jacente a fourni des informations intéressantes, estime Christian Fuertjes, économiste chez HSBC. (…) L’inflation énergétique pourrait cependant présenter des risques haussiers importants dans les mois à venir.» A rebours de l’effet de base négatif sur l’inflation sous-jacente provenant de l’expiration en septembre 2022 du billet de train à 9 euros.

Cette première estimation de l’inflation pour l’Allemagne intervient après celle pour l’Espagne, en hausse mercredi matin, et avant celles pour la France et pour la zone euro jeudi, alors que la Banque centrale européenne (BCE) attend toujours des signes tangibles que l’inflation «core» ralentit pour de bon.

Le rendez-vous du 14 septembre

«Comme il s’agit de la dernière donnée d’inflation avant la réunion du 14 septembre, cela pourrait suffire à faire pencher la balance en faveur d’une nouvelle hausse des taux de 25 points de base (pb), bien que la décision s’annonce serrée», estime Andrew Kenningham, économiste Europe chez Capital Economics, cité par Reuters. «Tant que la BCE s’en tient à sa position actuelle, qui consiste à mettre l’accent sur les données réelles plutôt que sur les données attendues, une hausse des taux lors de la réunion de septembre est probable», relève aussi Carsten Brzeski, responsable pour la macroéconomie chez ING.

(avec agences)

