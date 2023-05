L’euro pâtit des regards tournés vers les Etats-Unis

L’euro pâtit des nouvelles en provenance des Etats-Unis et du Royaume-Uni. La monnaie unique a perdu jusqu’à 1,4% face au dollar entre jeudi et lundi - de 1,10 à 1,085 - et encore 0,4% face à la livre sterling - de 0,874 à 0,87 –, qui ressort comme la grande gagnante des trois devises phares depuis quelques semaines.

A court terme, «il y a eu un double effet sur l’euro-livre avec les prévisions de la Banque d’Angleterre (BoE), qui ne voit désormais plus de contraction de l’économie britannique en 2023 (+0,25% du PIB au lieu de -0,5% annoncé en février, et 0,75% en 2024 au lieu de 0,25%, ndlr), puis une confirmation du ‘mieux’ vendredi, rappelle Guillaume Dejean, stratégiste forex chez Convera (Western Union Business Solutions). La résilience de l’économie britannique surprend positivement au premier trimestre et motive un retour sur la livre d’acheteurs qui avaient commencé l’année peut-être trop pessimistes.» L’Office for National Statistics (ONS) a en effet publié vendredi un PIB en hausse de +0,1% au premier trimestre, comme au quatrième trimestre, et mieux qu’attendu grâce aux investissements (+1,3%) et à certains services, voire à la reprise de la production industrielle en mars.

Ainsi, la livre a réduit son retard face à l’euro, s’éloignant petit à petit du niveau de 0,90 qui faisait encore consensus il y a quelques semaines. La devise a même gagné 3,24% sur le dollar depuis janvier, dont encore 0,61% depuis un mois, à 1,25 désormais, à comparer à 1,19 le 5 janvier - sans compter le creux à 1,18 du 7 mars avec le rebond du billet vert en pleine tourmente bancaire ou le rebond à près de 1,27 le 10 mai.

Le dollar au centre des préoccupations

Dans le même temps, les nouvelles sur la zone euro ne sont pas extraordinaires : la production industrielle de mars a été publiée lundi en baisse significative, de 4,1% d’un mois sur l’autre, alors que le consensus attendait un repli de 2,5%, notamment à cause des bâtiments et équipements utilisés dans la production de biens et services. La monnaie unique subit plus globalement tous les effets – même contradictoires – des regards tournés vers les Etats-Unis. «La publication à nouveau en baisse de l’indice du sentiment des ménages de l’université de Michigan vendredi (57,7 en mai après 63,3 en avril, ndlr), avec surtout des anticipations d’inflation en hausse (3,2% à cinq ans), repousse l’idée des marchés que la Fed pourrait commencer à diminuer ses taux dès septembre», poursuit Guillaume Dejean. Le stratégiste explique que, paradoxalement, «la volatilité ambiante autour du rehaussement de la dette américaine, est temporairement bénéfique au dollar, et favorise des effets de retracement à la hausse des pertes subies sur mars-avril».

«Le sujet du plafond de la dette reste primordial pour l’euro-dollar, confirme Martin Hochedé, corporate FX sales chez MoneyCorp. Sachant que le président américain Joe Biden a annoncé dimanche que des négociations auront lieu mardi et qu’il était ‘optimiste’. Fait étonnant, la perspective d’une absence de solution pourrait aussi soutenir le dollar, considéré comme une valeur refuge sur les marchés.» L’indice DXY du billet vert face à un panier de devises est même remonté de 100,6 à 102,3 depuis mi-avril.

