«L’essoufflement de la croissance pourrait entraîner une plus grande volatilité des spreads»

L’Agefi: Le ralentissement de la croissance ne risque-t-il pas de peser sur la classe d’actifs crédit ?

Bastian Gries: Un essoufflement potentiel de la croissance, voire une récession, pourrait entraîner une plus grande volatilité des spreads et une augmentation temporaire sur les spreads de crédit. Néanmoins, les fondamentaux du marché crédit pour la plupart des émetteurs investment grade sont robustes, avec une bonne génération de flux de trésorerie, des marges d’exploitation solides, de bons carnets de commandes et un endettement limité, ce qui permet de faire face à un ralentissement de l'économie. Les primes de risque sont nettement supérieures à la moyenne de long terme, ce qui permet d’anticiper un ralentissement de la croissance, voire une légère récession.

Le marché en a-t-il tenu compte ?

Non, le coût d’une récession plus grave n’est pas pris en compte à l’heure actuelle, puisque la classe d’actifs a été soutenue jusqu'à présent par des données économiques relativement robustes. Il est toutefois important de garder à l’esprit qu’une récession plus sévère, tout en entraînant une augmentation des spreads de crédit, devrait également se traduire par des taux sans risque sensiblement plus bas en raison d’une plus grande probabilité de baisse de l’inflation et, par conséquent, de réductions des taux des banques centrales. Cela constitue un amortisseur du point de vue du rendement total, en particulier pour les segments les mieux notés du marché du crédit. Par conséquent, avec un rendement actuel d’environ 4 % pour la classe d’actifs euro investment grade, les investisseurs sont assez bien rémunérés par rapport aux risques qui se profilent.

