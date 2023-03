Les valeurs moyennes passent à la trappe des records boursiers

Les places boursières européennes ont retrouvé leurs plus hauts historiques. A Paris, l’indice CAC 40 a établi jeudi un nouveau record historique en séance à 7.387,29 points. L’indice Euro Stoxx 50 est à quelques encablures de son plus haut du 5 janvier 2021. L’indice britannique FTSE 100 a passé les 8.000 points. En quatre mois, les actions européennes ont effacé les lourdes pertes subies tout au long de 2022 jusqu’à l’automne dans le sillage de la guerre en Ukraine et de l’envolée des taux. Mais ce retour en grâce n’a pas bénéficié à l’ensemble du marché.

Les indices Stoxx Europe Mid 200 et Small 200 ont repris 25% depuis fin septembre mais 30% pour l’indice Euro Stoxx 50, et ce malgré l’amélioration du sentiment sur la conjoncture en Europe, alors que ces valeurs sont particulièrement sensibles à cette thématique. «Chose inhabituelle, les smallcaps ont accusé deux années consécutives de sous-performance en 2021 et 2022», relève Richard Brown, spécialiste produit actions européennes chez Janus Henderson. La dernière fois était en 2008 et 2009. La sous-performance cumulée a été de 17 points au cours des deux dernières années et désormais de 19 points.

Généralement, les smallcaps surperforment les grandes capitalisations. Ce qui est le cas depuis 2000. Götz Albert, responsable de la gestion chez Lupus AM, note, sur le marché allemand, que l’indice MDax a bondi de 730% sur 20 ans contre +381% pour l’indice Dax. Mais les craintes de récession l’an dernier ont plus fortement pesé sur les ces titres. «Les valeurs moyennes sous-performent dans les périodes de récession», constate Richard Brown. Les investisseurs ont tendance à se réfugier dans les grandes capitalisations solides. La forte inflation et la hausse des taux a également pesé sur ce segment de la cote. Mais aussi la composition sectorielle. Le secteur le plus performant en 2022 a été celui de l’énergie, qui est peu présent dans les valeurs moyennes.

Faible valorisation

Le regain d’optimisme sur la croissance, grâce à la baisse des prix de l’énergie et surtout à la réouverture de la Chine, devrait soutenir le marché européen, et les valeurs moyennes, dont la composition sectorielle est plus cyclique : «Les petites capitalisations devraient profiter du creux de l'économie européenne qui pourrait s’améliorer plus tard dans l’année», affirme Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays, qui a relevé à surpondérer en début d’année ces valeurs au détriment des titres plus défensifs. Lorsque les indices de confiance s’inversent, comme actuellement, les valeurs moyennes ont tendance à surperformer, comme observé par le passé.

La faible valorisation de ce segment de la cote offre un point d’entrée intéressant pour le stratégiste de Barclays. Autour de 12 fois les bénéfices, «la valorisation reste basse malgré le récent rebond», ajoute Richard Brown. Avec une décote par rapport au marché américain historique à près de 40%.

Mais pour l’heure les investisseurs ne semblent pas convaincus. Le marché progresse sans volume, ce qui pourrait expliquer l’écart persistant avec les grandes capitalisations, alors que les opérateurs restent prudents. Et les anticipations de résultats par le marché restent très optimistes. «Il y a généralement un effet domino sur les valeurs moyennes, observe néanmoins Richard Brown. L’optimisme sur les grandes capitalisations se transmet progressivement aux midcaps qui rebondissent après les premières». «Dès que les marchés boursiers se redressent, les petites et moyennes valeurs suivent le mouvement», ajoute Götz Albert. Chez Janus Henderson, on rappelle qu’au cours des périodes passées lorsque ces titres ont atteint le point bas de 11 fois les bénéfices à douze mois, comme récemment, ils ont rebondi en moyenne de 50% dans les trois ans. Outre une désescalade en Ukraine, peu probable à court terme, la confirmation du pivot des banques centrales pourrait changer la donne.

