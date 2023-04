«Les taux longs vont légèrement rebaisser avec le thème de la récession»

L’Agefi : Les récentes nouvelles sont-elles susceptibles d’amener les taux Fed funds au-dessus de 5% comme le pensent les marchés ?

Bastien Drut : La décision de relever ou non les taux directeurs de 25 points de base (pb) le 3 mai sera particulièrement difficile à prendre pour les membres du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). S’il est vrai que, à 5% en mars, l’inflation reste élevée par rapport à la cible de la banque centrale, les bonnes nouvelles sont en train de s’accumuler sur le front de la désinflation (indice PPI des prix à la production à 2,7%, inflation totale au plus bas depuis un an et demi, décélération des salaires), et les conditions de crédit bancaire ont continué à se durcir, ce que la Fed considère comme l’équivalent d’une augmentation de taux directeurs.

Comment expliquer vos prévisions de taux longs si faibles en zone euro (2,25% pour le Bund dans trois mois) ?

Nous anticipons que les taux longs vont baisser légèrement en zone euro comme aux Etats-Unis car le thème de la récession devrait refaire parler de lui dans les prochaines semaines. Les indicateurs de surprise économique sont élevés dans les deux régions, et le coup d’arrêt dans l’octroi de crédit bancaire, qui a débuté il y a quelques mois déjà, devrait progressivement se ressentir dans les chiffres d’activité. Toutefois, nous anticipons une baisse des taux longs un peu plus forte aux Etats-Unis qu’en Europe car le cycle monétaire y est plus avancé.

