L’Agefi : Pourquoi sous-pondérez-vous toujours les actions ?

Nicolas Laroche : Nous avons sous-pondéré les actions pour principalement deux raisons. D’une part, les marchés sont en période de transition après avoir corrigé fortement à la suite des hausses de taux par les banques centrales pour combattre l’inflation. Il est nécessaire de laisser du temps pour évaluer ses impacts sur l’économie réelle. En attendant d’avoir plus de visibilité, il convient de rester prudent. D’autre part, les rendements des obligations sont devenus très attractifs. Pour la première fois depuis une décennie, les taux sans risque atteignent 5% aux Etats Unis et 3,75% en Europe. Pour des investisseurs agressifs, les obligations à haut rendement et émergentes offrent 8%-10%. Les rendements ajustés de risque sont plus attractifs pour les obligations que les actions.

Comment pourrait évoluer votre allocation dans les prochaines semaines ?

Nous allons augmenter notre allocation en actions dans les prochaines semaines. D’une part, nous avons constaté que la pression inflationniste est en train de baisser, même si le niveau reste élevé. La Fed signale une pause potentielle dès le mois prochain. D’autre part, l’économie globale reste très résiliente, notamment les chiffres de l’emploi et de la consommation. La récession attendue en troisième trimestre devrait être légère. Dans ce contexte, l’impact sur les bénéfices des entreprises devrait rester bénin, comme confirmé par les récentes publications des résultats du premier trimestre.◆

