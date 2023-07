Les marchés anticipent le statu quo monétaire au Japon

Les économistes et les investisseurs vont découvrir ce vendredi 28 juillet si le nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) va enfin toucher, ou non, à sa politique ultra-accommodante, alors que les autres grandes banques centrales pourraient bientôt terminer leurs hausses de taux.

Pourtant, une hausse des prix au-dessus de 2% depuis plus d’un an n’est peut-être pas encore suffisante pour infléchir la politique monétaire du Japon. L’inflation japonaise est certes au-dessus de sa cible depuis plus d’un an. Pour juin, elle s’élève à 3,3% en glissement annuel, en légère accélération par rapport au mois précédent. Mais les analystes et la banque centrale doutent de la pérennité de cette dynamique. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a même déclaré en milieu de semaine dernière qu’il restait encore du chemin à faire pour atteindre de manière durable et stable l’objectif d’inflation à 2%, relatait Reuters.

Ce message a été interprété comme un signal de poursuite de la politique monétaire ultra-accommodante actuelle. Plus de quatre économistes sur cinq, interrogés par Bloomberg, estiment que la BoJ ne changera rien lors de cette réunion. Même la politique de contrôle de la courbe des taux («yield curve control», YCC), qui consiste en des rachats de titres souverains à dix ans, et qui concentre l’attention des observateurs, ne devrait pas changer avant le troisième trimestre 2024, selon un sondage de Bloomberg.

Le haut niveau d’inflation de ces derniers dix-huit mois, après presque trois décennies de stagnation, voire de déflation, semble transitoire. L’inflation «core-core», qui exclut les produits alimentaires frais et l’énergie, a baissé pour la première fois depuis janvier 2022, à 4,2% en annuel glissant. De même, les salaires réels n’ont toujours pas rattrapé l’inflation, et ce malgré des négociations salariales du printemps («Shunto») qui ont atteint leur plus haut niveau en trente ans, à 3%. Avec un taux de progression à 3,7% en mai dernier, la consommation se situait toujours sous la moyenne de 2019, notent les analystes d’UBS. Enfin, les perspectives de croissances semblent également trop faibles. Les économistes l’anticipent à 1,3% pour 2023 avant de retomber à 1% l’année suivante, puis 1,1% l’année d’après.

A lire aussi:

Les regards tournés vers le programme de rachat d’obligations souveraines

Le taux directeur à court terme en territoire négatif, à -0,1%, semble là pour durer. Une minorité d’analystes pensent néanmoins que la BoJ pourrait modifier son programme de rachat d’obligations souveraines dans le cadre du contrôle de la courbe des taux (YCC), avec la possibilité qu’elle se concentre désormais sur le rendement à cinq ans. La pression des marchés sur le taux dix ans semble en effet s’être amoindrie. Les taux se situent sous la bande supérieure de 0,5%, et la banque centrale a fortement réduit le rythme de rachat d’obligations. «Cela pourrait être le bon moment pour apporter des modifications, car [la politique de contrôle de la courbe des taux] doit être modifiée de manière inattendue, et ne peut pas être signalée à l’avance. Cependant, nous pensons que la BoJ craint de compromettre la dynamique de l’inflation en [la] modifiant trop tôt», a déclaré Krisjanis Krustins, analyste principal pour le Japon chez FitchRatings.

L’analyste estime néanmoins que le changement devrait avoir lieu plus tard dans l’année. La modification de cette politique n’est pas sans danger pour les marchés. La dernière fois que la BoJ a modifié ses règles de rachat, en permettant en décembre dernier que les rendements des emprunts d’Etat à dix ans fluctuent de 50 points de base dans les deux sens par rapport à l’objectif de 0%, contre 25 points précédemment, le yen avait grimpé en flèche. Or, la devise japonaise semble avoir besoin d’un remontant, après avoir souffert ces derniers jours de la déclaration de Kazuo Ueda. Il s’échange désormais à 156 yens pour un euro, un niveau qui n’a plus été observé depuis l’été 2008.

A lire aussi: