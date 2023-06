Les investisseurs saluent la renaissance du marché monétaire en euro

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) a porté son taux directeur à 3,50% le 15 juin, ses hausses répétées depuis près d’un an ont changé la donne pour les fonds monétaires (MMF) européen. Que ceux-ci soient obligés d’investir sur des maturités inférieures à 1 an, comme les fonds court terme, ou à 2 ans comme les fonds standards, selon le nouveau règlement européen applicable depuis 2019 (MMFR) et les standards techniques de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma).

«Nous sommes en pleine normalisation monétaire, et nous estimons que l’inflation va rester élevée tout au long de 2023 même si la croissance risque de connaître un ralentissement en zone euro avec le durcissement des conditions financières, note Olivier de Larouzière, responsable de la gestion obligataire chez BNP Paribas AM. Dans ce contexte, on passe de la phase où les investisseurs ont eu un fort intérêt à investir sur des taux et du crédit plus longs à celle où les taux courts redeviennent très attractifs, autour de 3,9% pour l’ensemble du segment monétaire.» D’autant que la période reste encore incertaine, «au niveau économique et géopolitique : de nombreux investisseurs cherchent à conserver leur réserve de liquidités en attendant d’avoir plus de visibilité sur les marchés actions et autres investissements à long terme, estime Alain Richier, directeur des marchés monétaires chez Ostrum AM. Or les marchés monétaires sont aujourd’hui plus intéressants qu’ils ne l’ont été depuis de nombreuses années».

Accélération de la collecte

Mars 2020 avait été marqué par un retrait des investisseurs en fonds monétaires, qui craignaient une fermeture des marchés. Avec les importantes liquidités finalement injectées par la banque centrale pendant la phase de Covid, les MMF européens sont passés de 1.240 milliards d’euros d’encours fin 2019 à 1.560 milliards fin 2022 (+26%). Des actifs toujours répartis pour l’essentiel entre les fonds de droit irlandais (674 milliards), luxembourgeois (417 milliards) et français (367 milliards). Dans son étude annuelle du marché, la BCE a aussi évoqué une progression de 23% des volumes d’échanges quotidiens agrégés (1.300 milliards d’euros) entre tous les compartiments des marchés monétaires, même les mises en pension (repo) malgré l’assèchement du collatéral par ses programmes d’achats d’actifs.

Si la hausse des taux initiée en juillet n’avait soutenu la collecte que modérément en 2022 (+3,6%), «cela s’accélère ces derniers mois», indique Philippe Renaudin, responsable de la gestion monétaire chez BNP Paribas AM. Les encours de la filiale de BNP Paribas ont connu une forte progression, de 46 milliards d’euros fin 2020 à près de 100 milliards désormais…

Les investisseurs institutionnels n’ont pas toujours accès à des dépôts très rémunérateurs. Les banques recherchant de la collecte non financière font aussi des offres de placement aux trésoreries d’entreprise de plus en plus concurrentielles face aux fonds monétaires, notamment via des dépôts à terme assortis d’options de sorties diverses dont les rémunérations peuvent dépasser celles des OPCVM monétaires. «L’année 2022 a été particulièrement volatile pour les encours sous gestion des fonds monétaires, avec un premier trimestre très négatif et un dernier très positif en lien avec la hausse des taux, poursuit Philippe Renaudin. On constate aussi que la part des MMF ‘court terme’ en euros n’a cessé de grossir, de 32% du total fin 2019 à 42% fin 2022.»

Cette volatilité des encours s’est accompagnée depuis septembre d’une volatilité jamais vue sur les taux monétaires et dérivés : swap €STR et Euribor à 3 mois et 12 mois, etc. «Les investisseurs peuvent être un peu perdus par la période de fin de cycle actuelle. Il nous semble que les marchés ont anticipé trop de récession, également en zone euro où ils n’ont pas assez tenu compte du temps long des négociations des hausses de salaires pour faire face à l’inflation, et qui auront un effet d’amortisseur, indiquent Olivier de Larouzière et Philippe Renaudin. Nous ne serions pas étonnés que les taux directeurs et les taux monétaires remontent à 4% ou plus.»

Renouveau des sous-jacents

Au contraire, les spreads de crédit sont restés globalement stables, grimpant seulement jusqu’à €STR+35 points de base pour la catégorie «investment grade» même en plein stress bancaire en mars, «toujours grâce aux importantes liquidités de banque centrale», poursuit Philippe Renaudin. «Une approche crédit spécifique, avec une obligation d’évaluer nous-mêmes la notation des émetteurs depuis la réglementation de 2019, est un autre moyen d’améliorer un peu les rendements. Cette analyse nécessite d’importantes ressources propres, mais permet aussi une plus grande diversification dans les portefeuilles monétaires, plutôt qu’une concentration autour des mêmes émetteurs», ajoute Alain Richier. Il évoque par ailleurs l’intérêt des approches ESG et d’une exposition accrue aux taux variables dans le contexte actuel.

Après cinq ans de pénurie de titres sous-jacents du fait de liquidités à taux zéro ou négatifs à moyen terme pour les émetteurs corporates comme pour les émetteurs bancaires, les besoins en créances commerciales (NewCP) ont repris depuis l’automne dernier. Surtout pour les certificats de dépôts des banques avec les remboursements progressifs des injections de liquidités à long terme (TLTRO) de la BCE. C’est un peu moins vrai pour les billets de trésorerie des entreprises, dont l’encours avait déjà grossi depuis la crise du Covid. Dans les deux cas, les volumes se font sur des échéances à très court terme, indique également l’étude de la BCE. Les fonds comprennent en général 60% de titres bancaires et 20 à 25% de titres corporate, le solde étant souvent composé de liquidités au jour le jour (overnight).

Les acteurs publics non souverains restent de petits émetteurs de créances à court terme. «Et les titres souverains (T-Bills à €STR-10 pb ou €STR-20 pb) ne rapportent plus assez pour alimenter en rendement les fonds monétaires, à part peut-être l’Italie (à €STR+15 pb) quand elle a eu des problèmes politiques mi-2022», continue Philippe Renaudin. Plus globalement, le marché reste très volatil, et ce, malgré un taux garanti €STR toujours près de 10 pb inférieur au taux de dépôt du fait de la rareté de certains titres souverains à court terme. «Les fonds monétaires peuvent à nouveau proposer ce type de performances avec des titres bancaires et corporates sur un horizon de 1 ou 3 mois, mais avec des risques de sous-performance sur un rythme quotidien.» Même si les banques n’ont pas globalement de besoins de financement urgents, la fin des TLTRO pourrait quand même permettre de viser plutôt €STR+25 pb ou €STR+30 pb dans les prochains mois, selon les marchés de futures de taux (FRA) à 1 an.

