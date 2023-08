Les investisseurs penchent pour une pause de la BCE en septembre

La pause approche pour la Banque centrale européenne (BCE). Les anticipations des investisseurs sur le marché monétaire se sont ajustées mercredi après l’annonce des indices PMI préliminaires en août. Ceux-ci pointent vers une récession de plus en plus probable dans la deuxième partie de l’année en zone euro, alors que l'économie américaine est elle au bord de la contraction. Alors que l’industrie est tombée en récession depuis plusieurs mois, c’est au tour des services de basculer en contraction. «Ceci est particulièrement préoccupant étant donné que les services ont été, et devaient également être pendant le reste de l’année, le principal moteur de la croissance de la zone euro compte tenu du ralentissement de la production industrielle, soulignent les analystes d’Oxford Economics. Le fait que cet écart se resserre à présent fortement fait peser des risques de baisse sur les perspectives de croissance de la zone euro à mesure que le ralentissement s’amplifie.»

L’indice composite, qui combine services et activité manufacturière, a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 47 contre 48,6 en juillet, ont indiqué mercredi les résultats préliminaires de l’enquête mensuelle PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d’achat. Une donnée inférieure aux attentes. Le secteur des services inquiète avec un recul

en territoire de contraction pour la première fois depuis fin 2022 à 48,3 contre 50,9 le mois dernier, là encore inférieur aux attentes. «Les fabricants comme les prestataires de services signalent désormais un repli de leur activité et du volume de leurs nouvelles affaires», a commenté dans un communiqué Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

Ces données confirment la dégradation des derniers mois dans la région. «Il y a très peu de choses à apprécier dans les indicateurs PMI d’août, relève Bert Colijn, économiste chez ING. Ces derniers mois, l’indice PMI a brossé un tableau de l’activité de la zone euro qui se détériore, et les données d’août ne font pas exception.» Et le ralentissement s’accentue. «Cela suggère que l'économie se dégrade plus rapidement et plus largement que prévu, constatent les stratégistes sur le marché des changes chez HSBC Bank. Même si les données manufacturières de l’Allemagne et de la France ont légèrement rebondi, les deux séries sont restées profondément en territoire de contraction. Dans le même temps, les données sur les services ont été très décevantes, tombant de près de 5 points en Allemagne à 47,3. Les mesures composites pour les deux économies sont plus basses qu’en 2022 et à leur plus bas niveau depuis 2020.»

Désormais, les économistes ont en point de mire la perspective d’une récession. «La situation économique à laquelle nous assistons est assez inquiétante, poursuit Bert Colijn. La forte croissance irlandaise a masqué une faiblesse sous-jacente dans la zone euro au deuxième trimestre. Même si nous nous attendons à ce que le tourisme ait contribué positivement à la croissance du troisième trimestre, les enquêtes auprès des entreprises, telles que l’indice PMI d’août, dressent un tableau d’une détérioration de l’activité. Cela fait d’une récession un risque réaliste.»

Risque de récession

Un sentiment partagé par la plupart des économistes qui pourrait aussi avoir un impact sur la prochaine réunion de la BCE le 14 septembre. «Avec le déclin du secteur manufacturier et des services en août, les probabilités que la zone euro puisse se contracter au troisième trimestre ont augmenté, affirme également Rory Fennessy, économiste chez Oxford Economics. Les communications de plus en plus accommodantes de la BCE et les inquiétudes concernant une détérioration de la croissance signifient que ces chiffres pourraient pousser la BCE au statu quo en septembre.»

«L’affaiblissement des services pourrait révéler que la transmission monétaire est plus forte que ce que les faucons espéraient», ajoute Mark Wall, économiste en chef Europe chez Deutsche Bank.

La pause gagne en probabilité

Sur le marché monétaire, les investisseurs ont augmenté la probabilité d’une pause lors de la réunion de septembre de plus de 50%, contre moins de 40% avant l’annonce des indices PMI. La probabilité d’une hausse d’ici à la fin de l’année a également diminué. La BCE serait proche de son taux terminal.

Le marché de taux a aussi vivement réagi mercredi, corrigeant une partie des tensions sur les parties longues de la courbe depuis le début du mois d’août. Le rendement du Bund allemand à 10 ans s’est resserré de 12 points de base (pb), à 2,53%, après avoir atteint la semaine passée un plus haut depuis mars à 2,7%. L’euro recule à 1,082 dollar, à un plus bas depuis mi-juin. «Cette publication est clairement négative pour l’euro, jugent les stratégistes de HSBC Bank. Notre position constructive à l'égard de l’euro reposait en partie sur une dynamique positive de la consommation et des entreprises, qui devait persister tout au long de l'été alors que les revenus corrigés de l’inflation ont commencé à augmenter et que le secteur des services est resté résilient. Ce dernier a clairement été une grande déception, alors que les récentes hausses des prix de l'énergie menacent la reprise des bénéfices réels.»

«Nous nous attendons à ce que la BCE fasse une pause en septembre, mais il n’est pas encore sûr que l’inflation soit au niveau souhaité par la BCE», indique Mark Wall. Même si l’inflation suit une trajectoire descendante, les inquiétudes concernant une inflation élevée demeurent et les prix moyens facturés ont augmenté à un rythme plus rapide qu’en juillet. «Cela montre que la bataille contre l’inflation est loin d’être terminée», poursuit Rory Fennessy. De quoi pousser davantage la BCE vers une impasse ? «Une inflation sous-jacente très rigide et des pressions sur les salaires semblent appeler à un resserrement supplémentaire, mais des données d’activité beaucoup plus faibles suggèrent le contraire», estime-t-on du côté de HSBC. Pour Mark Wall, «une pause ne doit pas être interprétée à tort comme un pic».

A lire aussi: